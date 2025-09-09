  1. استانها
المپیاد آبی با ۳۲۰۰ ورزشکار در بابلسر برگزار می‌شود

بابلسر- فرمانده سپاه بابلسر گفت: پنجمین دوره المپیاد آبی با حضور ۳۲۰۰ ورزشکار در بابلسر برگزار می‌شود.

سرهنگ مصطفی بازوند در گفتگو با خبرنگار با تأکید بر ظرفیت‌های طبیعی شهرستان بابلسر شامل دریا، ساحل و رودخانه، پیشنهاد داد ساحل پارکینگ صفر به کمپ دائمی ورزش‌های آبی و ساحلی تبدیل شود تا زمینه توسعه ورزش‌های آبی در استان مازندران فراهم گردد.

وی گفت: پنجمین دوره المپیاد آبی با حضور ۳۲۰۰ ورزشکار از سراسر کشور در شهرستان بابلسر برگزار می‌شود. سال گذشته ۵۶۰۰ ورزشکار در این مسابقات شرکت کردند که ۶۰۰ نفر موفق به کسب مدال شدند و امسال پیش‌بینی می‌شود ۷۵۰ مدال در ۴۲ رشته مختلف به برگزیدگان اهدا شود.

سرهنگ بازوند هدف اصلی این المپیاد را استعدادیابی ورزشکاران جوان و ورود آنها به عرصه قهرمانی و پهلوانی عنوان کرد و افزود یکی دیگر از اهداف برگزاری این مسابقات معرفی فرهنگ غنی مازندران به بازدیدکنندگان و ورزشکاران است.

وی گفت: همزمان با برگزاری المپیاد، جشنواره فرهنگی دیار علویان با اجرای بازی‌های سنتی، موسیقی محلی، صنایع دستی و غذاهای بومی در ساحل بابلسر برگزار می‌شود تا فرهنگ اصیل استان بیش از پیش معرفی شود.

