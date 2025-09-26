به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با هفته دفاع مقدس عملیات اجرایی پروژه اصلاح و ترمیم موجشکن اصلی، لایروبی حوضچه و احداث دیوار حفاظت ماسهای در بندر صیادی شیرینو آغاز شد.
وی افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۷۶۹ میلیارد ریال از محل منابع استانی و شورای راهبردی پتروشیمیها و در مدت ۱۸ ماه اجرا میشود. بر اساس طرح، لایروبی حوضچهای به مساحت ۲۴ هزار و ۷۰۰ مترمربع، اصلاح و ترمیم موجشکن اصلی به طول ۲۵۰ متر و احداث دیوار حفاظت ماسهای به طول ۱۰۰ متر پیشبینی شده است.
فرماندار کنگان با تأکید بر تحقق یکی از مطالبات دیرینه صیادان شیرینو اظهار کرد: این پروژه بهموقع آغاز و بهموقع نیز تکمیل خواهد شد، انتخاب هفته دفاع مقدس برای آغاز این طرح نیز نشانهای از تقدیم آن به مردم شیرینو به یاد رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است.
وی افزود: اقتصاد دریا محور از سیاستهای اصلی دولت و از تأکیدات استاندار بوشهر است. در همین راستا توسعه بنادر کنگان، شیرینو، سیراف و پرک در اولویت قرار دارند، همچنین انتظار میرود با تشکیل تعاونی صیادان شیرینو، بسیاری از مسائل این قشر با مشارکت مستقیم خودشان حل و فصل شود.
فرماندار کنگان بیان کرد: اجرای این طرح گامی ارزشمند در جهت تقویت زیرساختهای شیلاتی، ارتقای ایمنی دریانوردی، رونق اقتصادی منطقه و حمایت از معیشت جامعه صیادی شیرینو به شمار میرود.
