  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۴ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۶

هوای مشهد ناسالم است

هوای مشهد ناسالم است

مشهد- در چهارمین روز از مهرماه ۱۴۰۴ کیفیت هوای مشهد با شاخص ۱۱۲ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی مشهد، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز جمعه چهارم مهرماه با ثبت عدد ۱۱۲ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

کیفیت هوای کلان‌شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته نیز با شاخص کلی ۱۰۳ نشان‌دهنده وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

بر پایه گزارش ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا ساختمان و نخریسی با شاخص ۱۵۳ در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار دارد و مناطق وحدت، سجاد، مفتح و هفت حوض در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده‌اند و بقیه مناطق در وضعیت قابل قبول قرار دارند.

کد خبر 6602058

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها