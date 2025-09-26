هوای مشهد ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی مشهد، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز جمعه چهارم مهرماه با ثبت عدد ۱۱۲ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

کیفیت هوای کلان‌شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته نیز با شاخص کلی ۱۰۳ نشان‌دهنده وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

بر پایه گزارش ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا ساختمان و نخریسی با شاخص ۱۵۳ در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار دارد و مناطق وحدت، سجاد، مفتح و هفت حوض در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده‌اند و بقیه مناطق در وضعیت قابل قبول قرار دارند.