هوای مشهد ناسالم است؛۳ منطقه در وضعیت قرمز آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دادههای مرکز پایش آلایندههای زیستمحیطی مشهد، شاخص لحظهای هوای مشهد امروز یکشنبه ششم مهرماه با ثبت عدد ۱۰۱ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
کیفیت هوای کلانشهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته نیز با شاخص کلی ۱۰۴ نشاندهنده وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
بر پایه گزارش ایستگاههای سنجش آلودگی هوا ساختمان، نخریسی و وحدت با شاخص ۱۶۴ در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروهها قرار دارد و مناطق سجاد، رسالت، آوینی و چمن در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس ثبت شدهاند و بقیه مناطق در وضعیت قابل قبول قرار دارند.
نظر شما