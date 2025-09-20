به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یزدان جو گفت: با عنایت به هشدار نارنجی اداره کل هواشناسی استان، شدت فزاینده آلاینده‌های گرد و غبار برای امروز و فردا (۲۹ و ۳۰ شهریور ماه) تداوم دارد، بنابراین شهروندان به توصیه‌های خود مراقبتی توجه کنند.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست بیان کرد: شهروندان باید علاوه بر رعایت بحث حفاظت فردی و استفاده از ماسک، با محدود کردن یا حذف ترددهای غیرضروری در فضای باز و حتی تردد با وسیله نقلیه شخصی از درگیر شدن با پیامدهای پدیده گرد و غبار پیشگیری کنند.

وی اضافه کرد: در این شرایط تمامی افراد بویژه افراد دارای بیماری زمینه‌ای تنفسی و قلبی، کودکان، افراد سالخورده، مادران باردار و افراد دچار حساسیت‌های پوستی باید از تردد در سطح شهر خودداری کنند.

یزدان جو تاکید کرد: شهروندان در مشهد باید از پیاده روی و ورزش‌های عمومی در فضای باز خودداری و امور خود را به وقت دیگری موکول کنند.

به گفته معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست، همچنین شهرداری مشهد بایستی از طریق سامانه‌ها و بلندگوهای داخل پارک نسبت به صدور هشدار جهت عدم انجام هرگونه فعالیت ورزشی در فضای باز اقدام کند.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد بر اساس هشدار صادر شده، دستگاه‌های متولی اقدامات لازم را سریعاً انجام داده و همچنین دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به استقرار پایگاه‌های سیار اورژانس و هلال احمر با جانمایی مناطق آلوده‌تر و پر تردد اقدام کند.

یزدان جو گفت: همچنین فرمانداران شهرستان‌ها با توجه به شرایط جوی هر شهرستان، در خصوص تشکیل جلسات شرایط اضطرار و اتخاذ تصمیمات لازم اقدام کنند.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست افزود: در صورت تداوم این وضعیت در خصوص نحوه فعالیت در روزهای آینده ستاد بحران استانداری تصمیم گیری خواهد کرد.

وی همچنین از تمامی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های فعال در مشهد درخواست کرد تا با اطلاع‌رسانی مناسب زمینه مشارکت عمومی در کاهش ترددها و رعایت هشدارهای خود مراقبتی را فراهم کنند.