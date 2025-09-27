  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۳

هوای مشهد در پنجمین روز از مهرماه ناسالم است

هوای مشهد در پنجمین روز از مهرماه ناسالم است

مشهد- در پنجمین روز از مهرماه ۱۴۰۴ کیفیت هوای مشهد با شاخص ۱۰۹ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی مشهد، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز شنبه پنجم مهرماه با ثبت عدد ۱۰۹ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

کیفیت هوای کلان‌شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته نیز با شاخص کلی ۱۱۰ نشان‌دهنده وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

بر پایه گزارش ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا ساختمان و نخریسی، وحدت و مفتح با شاخص ۱۶۰ در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار دارد و مناطق سجاد، سرافرازان و چمن در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده‌اند و بقیه مناطق در وضعیت قابل قبول قرار دارند.

کد خبر 6603139

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها