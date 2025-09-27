هوای مشهد در پنجمین روز از مهرماه ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دادههای مرکز پایش آلایندههای زیستمحیطی مشهد، شاخص لحظهای هوای مشهد امروز شنبه پنجم مهرماه با ثبت عدد ۱۰۹ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
کیفیت هوای کلانشهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته نیز با شاخص کلی ۱۱۰ نشاندهنده وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
بر پایه گزارش ایستگاههای سنجش آلودگی هوا ساختمان و نخریسی، وحدت و مفتح با شاخص ۱۶۰ در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروهها قرار دارد و مناطق سجاد، سرافرازان و چمن در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس ثبت شدهاند و بقیه مناطق در وضعیت قابل قبول قرار دارند.
