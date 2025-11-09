جباری: بناهای تاریخی تحت مالکیت دولت در اردبیل حفاظت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری صبح یکشنبه در بازدید از بنای تاریخی تالار حکمت به همراه معاون عمرانی استاندار اردبیل، اظهار کرد: برخی از بناهای تاریخی استان تحت مالکیت دستگاه‌های مختلف دولتی قرار دارند و در راستای حفاظت و صیانت از این بناها نیازمند همکاری و توجه ویژه دستگاه‌های متبوع هستیم.

وی افزود: تالار حکمت که بنایی مربوط به دوره قاجار است یکی از بناهای تاریخی تحت مالکیت آموزش و پرورش است و انتظار داریم در راستای احیای این بنا و بناهای مشابه اداره کل آموزش و پرورش استان اعتبارات لازم را اختصاص دهد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل ضمن اشاره به این نکته که اداره کل میراث‌فرهنگی آماده هرگونه همکاری در راستای مرمت و احیای این بناها است، تاکید کرد: با توجه به تعداد بناها و آثار تاریخی در سطح استان و محدودیت اعتبارات موجود برای این حوزه، توجه بیشتر مالکان بناها و همکاری آنها می‌تواند در راستای حفاظت از این آثار راهگشا باشد.

جباری بیان کرد: در راستای صیانت از آثار تاریخی استان، بنای تاریخی تالار حکمت در سال ۱۳۸۱ توسط اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با شماره ثبت ۶۳۸۸ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.