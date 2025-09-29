بیوته: قزوین باید در قامت ملی دیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بیوته پیش از ظهر دوشنبه در نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با مدیران فرهنگی استان قزوین، با اشاره به ضعف در ارائه گزارش‌های اجرایی گفت: مدیران دستگاه های فرهنگی در قزوین به دنبال پاسخگو می گردند و این در حالی است که خودشان متولی امور فرهنگی‌اند و باید ابتدا عملکرد خود را شفاف‌سازی کنند.

وی با بیان اینکه متأسفانه گزارش‌ها بسیار کلی و فاقد طرح‌های مشخص بودند، افزود: انتظار می‌رفت حداقل یک مجموعه فرهنگی، طرحی را با تحقیقات مقدماتی آماده کرده و برای بررسی ارائه دهد تا بتوانیم در سطح ملی از آن حمایت کنیم. قزوین با پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی، ظرفیت آن را دارد که در قامت ملی دیده شود.

بیوته با تأکید بر لزوم تعامل بیشتر میان دستگاه‌های فرهنگی، اظهار کرد: این تعامل باید با هدف هم‌افزایی و حل مشکلات درون‌سازمان‌ها شکل بگیرد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: استفاده از ظرفیت خیرین، منابع قانونی مانند بند خ، و مولدسازی می‌تواند بخشی از چالش‌های مالی را برطرف کند.

وی در ادامه با اشاره به حمایت‌های وزارت میراث فرهنگی، گفت: با توجه به نگاه مثبت وزیر محترم، انتظار داریم اتفاقات بزرگی در آینده فرهنگی استان قزوین رقم بخورد و این مهم نیازمند ارائه طرح‌های دقیق و مستند از سوی نهادهای فرهنگی استان است.

بیوته در پایان خاطرنشان کرد: قزوین نباید صرفاً در قامت یک شهر دیده شود؛ بلکه باید با طرح‌های ملی در حوزه فرهنگ، تمدن و میراث، جایگاه واقعی خود را در سطح کشور تثبیت کند.