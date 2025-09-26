فاطمی: اردبیل دارای بافت تاریخی پویا است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی فاطمی در نشست گردشگری بافت تاریخی که در استانداری اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: بافت تاریخی زنده اردبیل یکی از جذابیتهای مهم برای گردشگران است که میتواند عامل اصلی توسعه گردشگری در یک منطقه باشد.
وی افزود: طبق بازدیدی که داشتیم اردبیل دارای بافت تاریخی پویا است و هنوز زندگی در این بافت جریان دارد که در صورت ساماندهی و برنامهریزی برای آن میتواند به نقطه قوت گردشگری شهری اردبیل تبدیل شود.
مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد: احیای بافت تاریخی به معنی بازسازی، مرمت و جدارهسازی به تنهایی برای رونق این مناطق و جذب گردشگر کافی نیست و ما در چنین مواردی باید به دنبال داستانها و روایتها برویم و با نقل آن روایتها برای جذب گردشگر تلاش کنیم.
فاطمی با اشاره به تجربه موفق شهر یزد در احیای بافت تاریخی، ادامه داد: خانهها و گذرها داستانهای خود را دارند، روایت این داستانها گردشگران را به دیدن آنها علاقمند میکند و در همه جای دنیا این تجربه موفق وجود دارد که با روایتها انسانها به بناها، خانهها و گذرها علاقمند میشوند.
مدیرکل اسبق میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی یزد ادامه داد: شهر اردبیل با داشتههای تاریخی و فرهنگی خود، به ویژه با توجه به وجود بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی و بناهای تاریخی متعدد، قطعاً دارای قصهها و روایتهای مختلف است که در احیای بافت تاریخی و ارائه آن به گردشگران باید به این روایتها توجه شود.
نظر شما