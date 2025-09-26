  1. استانها
فاطمی: اردبیل دارای بافت تاریخی پویا است

اردبیل- مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی گفت: بافت تاریخی زنده یکی از جذابیت‌های مهم برای گردشگران است‌که می‌تواند عامل اصلی توسعه گردشگری دریک منطقه باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی فاطمی در نشست گردشگری بافت تاریخی که در استانداری اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: بافت تاریخی زنده اردبیل یکی از جذابیت‌های مهم برای گردشگران است که می‌تواند عامل اصلی توسعه گردشگری در یک منطقه باشد.

وی افزود: طبق بازدیدی که داشتیم اردبیل دارای بافت تاریخی پویا است و هنوز زندگی در این بافت جریان دارد که در صورت ساماندهی و برنامه‌ریزی برای آن می‌تواند به نقطه قوت گردشگری شهری اردبیل تبدیل شود.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد: احیای بافت تاریخی به معنی بازسازی، مرمت و جداره‌سازی به تنهایی برای رونق این مناطق و جذب گردشگر کافی نیست و ما در چنین مواردی باید به دنبال داستان‌ها و روایت‌ها برویم و با نقل آن روایت‌ها برای جذب گردشگر تلاش کنیم.

فاطمی با اشاره به تجربه موفق شهر یزد در احیای بافت تاریخی، ادامه داد: خانه‌ها و گذرها داستان‌های خود را دارند، روایت این داستان‌ها گردشگران را به دیدن آنها علاقمند می‌کند و در همه جای دنیا این تجربه موفق وجود دارد که با روایت‌ها انسان‌ها به بناها، خانه‌ها و گذرها علاقمند می‌شوند.

مدیرکل اسبق میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یزد ادامه داد: شهر اردبیل با داشته‌های تاریخی و فرهنگی خود، به ویژه با توجه به وجود بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی و بناهای تاریخی متعدد، قطعاً دارای قصه‌ها و روایت‌های مختلف است که در احیای بافت تاریخی و ارائه آن به گردشگران باید به این روایت‌ها توجه شود.

