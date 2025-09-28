به گزارش خبرگزاری مهر، احد بیوته عصر یکشنبه اظهار کرد: ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز و توسعه مراکز فنی و حرفهای استان اردبیل اختصاص یافت.
وی افزود: اعتباری به میزان ۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور برای تجهیز و بهروزرسانی کارگاههای آموزشی استان اردبیل اختصاص یافت.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین گفت: بر اساس نامه رسمی ارسالی از سوی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، این اعتبارات در مرحله نخست برای تجهیز کارگاههای آموزشی در شهرستانهای اردبیل، سرعین، نمین و نیر هزینه خواهد شد.
بیوته ادامه داد: مطابق جدول ابلاغی، این منابع مالی صرف تکمیل و تجهیز کارگاههای تخصصی در حوزههای هوش مصنوعی، تجاری و خیاطی در مراکز آموزشی استان اردبیل میشود.
وی افزود: این اقدام در راستای ارتقای سطح مهارتآموزی، توانمندسازی نیروی انسانی، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و توسعه متوازن منطقهای صورت گرفته و میتواند زمینهساز کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش اشتغال مولد در سطح استان باشد.
بیوته با تأکید بر ضرورت توسعه آموزشهای مهارتی در کنار آموزشهای دانشگاهی، این اقدام را گامی مهم در مسیر توانمندسازی جوانان، ارتقای مهارتهای تخصصی و تحقق عدالت آموزشی و اقتصادی در استان اردبیل دانست.
