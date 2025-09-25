  1. استانها
۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۲

بیوته:پروژه ساری‌سو در سرعین تا ۶ماه آتی تعیین تکلیف شود

اردبیل- نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: پروژه ساری‌سو در سرعین تا ۶ ماه آتی تعیین تکلیف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احد بیوته شامگاه پنجشنبه در نشست مشترک با مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری کشور، رئیس دادگستری شهرستان، فرماندار سرعین، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار سرعین اظهار کرد: تعیین تکلیف پروژه گردشگری ساری‌سو بایستی تا ۶ ماه آتی به نتیجه برسد.

وی با اشاره به طولانی شدن روند اجرای این پروژه، افزود: پروژه ساری‌سو سالیان سال است که به مطالبه جدی مردم شریف شهرستان سرعین تبدیل شده، اما متأسفانه تاکنون به جای عمل، بیشتر در حد نمایش باقی مانده است. اکنون تنها ۶ ماه فرصت برای تعیین تکلیف این پروژه باقی مانده و همه دستگاه‌های مسئول باید با جدیت وارد عمل شوند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: پروژه ساری‌سو صرفاً یک طرح عمرانی نیست، بلکه به نوعی با آینده گردشگری شهرستان و اعتماد عمومی مردم پیوند خورده است. بنابراین انتظار می‌رود با همگرایی مسئولان و سرمایه‌گذار، شاهد آغاز مرحله اجرایی این پروژه باشیم.»

وی ادامه داد: در این جلسه همچنین بر لزوم رفع موانع حقوقی و اجرایی و حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذار برای تسریع در روند اجرا تأکید شد.

بیوته در پایان خاطرنشان کرد: زمان وعده‌های تکراری به پایان رسیده و امروز مردم سرعین منتظر اقدام عملی هستند.

