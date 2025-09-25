به گزارش خبرگزاری مهر، احد بیوته شامگاه پنجشنبه در نشست مشترک با مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری کشور، رئیس دادگستری شهرستان، فرماندار سرعین، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار سرعین اظهار کرد: تعیین تکلیف پروژه گردشگری ساری‌سو بایستی تا ۶ ماه آتی به نتیجه برسد.

وی با اشاره به طولانی شدن روند اجرای این پروژه، افزود: پروژه ساری‌سو سالیان سال است که به مطالبه جدی مردم شریف شهرستان سرعین تبدیل شده، اما متأسفانه تاکنون به جای عمل، بیشتر در حد نمایش باقی مانده است. اکنون تنها ۶ ماه فرصت برای تعیین تکلیف این پروژه باقی مانده و همه دستگاه‌های مسئول باید با جدیت وارد عمل شوند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: پروژه ساری‌سو صرفاً یک طرح عمرانی نیست، بلکه به نوعی با آینده گردشگری شهرستان و اعتماد عمومی مردم پیوند خورده است. بنابراین انتظار می‌رود با همگرایی مسئولان و سرمایه‌گذار، شاهد آغاز مرحله اجرایی این پروژه باشیم.»

وی ادامه داد: در این جلسه همچنین بر لزوم رفع موانع حقوقی و اجرایی و حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذار برای تسریع در روند اجرا تأکید شد.

بیوته در پایان خاطرنشان کرد: زمان وعده‌های تکراری به پایان رسیده و امروز مردم سرعین منتظر اقدام عملی هستند.