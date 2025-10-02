بیوته: منطقه مغان به دلیل موقعیت راهبردی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری متمرکز شهرستانهای پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز که با حضور مسئولان کشوری و استانی در فرمانداری پارسآباد برگزار شد؛ اظهار کرد: متأسفانه بخشی از اراضی استان اردبیل در محدوده اصلاندوز در اختیار منطقه آزاد ارس قرار گرفته و این موضوع باید تعیین تکلیف شود.
وی افزود: با رویکرد مشارکتی میتوان این موضع را میان منطقه آزاد اردبیل و ارس مدیریت کرد و این مسأله از مطالبات جدی نمایندگان و مردم استان است.
نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین با انتقاد از روند واگذاری سهام کشت و صنعت پارس نیز گفت: طبق گزارش دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۳، حدود ۳۶ درصد از سهام این شرکت میان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خصوصیسازی مبادله شده که به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید بهصورت شفاف تعیین تکلیف شود، چراکه نمیتوان کشت و صنعت با ۱۸ هزار هکتار زمین را در سکوت معامله کرد.
بیوته همچنین بر لزوم راهاندازی پروازهای فرودگاه پارسآباد، تکمیل محور سهراهی گوگتپه به عنوان ابتدای بزرگراه قفقاز و حل مشکلات زیرساختی از جمله فاضلاب و بیمارستان پارسآباد تأکید کرد.
وی با قدردانی از تلاشهای مسئولان برای توسعه شمال استان، خاطرنشان کرد: منطقه مغان به دلیل موقعیت راهبردی و همجواری با جمهوری آذربایجان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و حل مشکلات آن میتواند موتور محرک توسعه کل استان اردبیل باشد.
