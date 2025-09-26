  1. استانها
اتوبوس مسافربری در محور جبالبارز - جیرفت آتش گرفت؛ عدم آسیب مسافران

کرمان- مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات (E.O.C) استان کرمان از عملیات امداد رسانی حریق یک اتوبوس در محور جبالبارز- جیرفت خبر داد که تلفات و آسیب دیدگی انسانی نداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات (E.O.C) استان کرمان اعلام کرد: بامداد روز جمعه چهارم مهرماه، یک دستگاه اتوبوس مسافربری با ۲۷ سرنشین در کیلومتر ۱۰ محور جبالبارز –جیرفت دچار آتش‌سوزی شد که خوشبختانه این حادثه تلفات و آسیب‌دیدگی انسانی نداشته است.

در این حادثه ۲۷ نفر سرنشین اتوبوس حضور داشتند که همگی به سلامت از وسیله نقلیه خارج و نیازی به اقدامات درمانی یا انتقال به مراکز درمانی وجود نداشته است.

بر اساس این گزارش علت حریق اتوبوس نقص فنی در سیستم برق اعلام شده است و عملیات امداد و ایمن‌سازی در ساعت ۰۱:۵۸ بامداد جمعه با پایان یافتن خطر و کنترل کامل صحنه خاتمه یافت.

