مدرسی: هدف اصلی آمریکا تضعیف توان دفاعی و خدشه به امنیت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمدکاظم مدرسی در خطبههای نماز جمعه این هفته بخش مرکزی با اشاره به جایگاه والای تقوا گفت: انسان در همه امور مادی به ابزار نیازمند است و در مسیر معنویت نیز وسیلهای لازم است که قرآن کریم، اهلبیت (ع) و احکام الهی نقش آن ابزار را ایفا میکنند.
وی با گرامیداشت آغاز هفته دفاع مقدس افزود: آیات متعددی در قرآن وجود دارد که بر ضرورت تقویت ایمان، فرهنگ، علم و توان نظامی تأکید میکند و اینها پشتوانهای برای اسلام، ایران و امت اسلامی هستند. به گفته او، قرآن هم از دشمن آشکار و هم از دشمن پنهان سخن گفته و بر آمادگی در برابر هر دو نوع دشمن تصریح کرده است.
امام جمعه بخش مرکزی یزد در ادامه خطبهها با یادآوری سالگرد شهادت سید حسن نصرالله خاطرنشان کرد: این شهید والامقام نهتنها الگوی لبنان، بلکه سرمایهای ارزشمند برای امت اسلامی به شمار میرفت.
وی همچنین سخنرانی اخیر رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل را از مهمترین رویدادهای سیاسی هفته دانست و تأکید کرد: مواضع صریح و بحق رئیسجمهور در این اجلاس قابل توجه و حمایت است.
آیتالله مدرسی در بخش دیگری از سخنان خود به آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: لازم است نمرات موفق مدارس مذهبی و قرآنی بهصورت رسمی اعلام شود، چراکه مدارسی که در کنار آموزش صحیح، هویت دینی و قرآنی را تقویت کنند، نمونهای از مدارس موفق خواهند بود.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس اظهار داشت: آمریکا به دنبال مذاکره واقعی نیست و تجربه نشان داده هر کس به غرب اعتماد کرد، متضرر شد؛ در حالی که ایران در پیمانهای خود همواره پایدار مانده است، پذیرش مذاکره در شرایط کنونی نشانه ضعف بوده و نتیجهای جز تهدید و خسارت برای کشور نخواهد داشت.
امام جمعه بخش مرکزی یزد تصریح کرد: هدف اصلی آمریکا، تضعیف توان دفاعی و خدشه به امنیت ملی جمهوری اسلامی است، پافشاری بر غنیسازی، هزینه کردن برای توسعه انرژی هستهای و تقویت اتحاد ملی، بخش مهمی از رهنمودهای اخیر رهبر انقلاب بود.
وی با بیان اینکه انرژی هستهای در ایران کاربردهای فراوانی دارد، توضیح داد: در دنیا نزدیک به صد مورد استفاده از این فناوری ثبت شده و در ایران نیز دهها کاربرد عملی از جمله شیرینسازی آب، تشخیص و درمان سرطان، تولید رادیوداروها، درمان بیماریهای خاص، تولید برق ارزان و بدون آلایندگی، و همچنین افزایش ماندگاری و کیفیت محصولات کشاورزی وجود دارد.
آیتالله مدرسی در پایان به موضوع گرانی اشاره کرد و از مسئولان خواست با تدبیر و انصاف، در کنترل قیمتها و کاهش فشار اقتصادی بر مردم اقدامات جدیتری انجام دهند.
