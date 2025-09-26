نخستین راند مسابقات درگ ۴۰۰ متر چندجانبه در محمودآباد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز سرباز و بزرگداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه، نخستین راند مسابقات درگ ۴۰۰ متر چندجانبه پیش از ظهر جمعه در شهرستان محمودآباد استان مازندران آغاز شد.
در این رویداد ورزشی، بیش از ۱۰۰ خودرو ایرانی و خارجی از ۱۰ استان کشور شامل گیلان، خراسان شمالی، البرز، کرمانشاه، فارس، مازندران، گلستان، قزوین، سیستان و بلوچستان و تهران در ۸ کلاس مختلف به رقابت میپردازند.
مسابقات درگ ۴۰۰ متر محمودآباد با همکاری ادارهکل ورزش و جوانان استان مازندران و هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی استان و شهرستان برگزار میشود و هدف از برگزاری این رقابتها، توسعه ورزشهای موتورسواری و اتومبیلرانی در منطقه و ایجاد فضای رقابتی سالم بین ورزشکاران است.
این دوره از مسابقات با استقبال چشمگیر علاقمندان و حضور پرشور تیمها و ورزشکاران از نقاط مختلف کشور همراه بوده و تا پایان راندهای تعیین شده ادامه دارد.
