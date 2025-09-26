زاددمهر قلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از نخستین راند مسابقات درگ ۴۰۰ متر چندجانبه در شهرستان محمودآباد خبر داد. و گفت: این مسابقات پس از ۵ ماه وقفه به دلیل حادثه ناگوار فوت عکاس مسابقات در پیست آزادی، با استقبال گسترده علاقهمندان به این رشته برگزار شد.
سرپرست هیأت اتومبیلرانی و موتورسواری مازندران، در این خصوص اظهار کرد: برنامهریزی و آمادهسازی این رویداد از یک ماه پیش آغاز شد. در این رقابتها بیش از ۱۲۰ خودرو از استانهای مختلف کشور در ۸ کلاس مختلف به رقابت میپردازند که شرکتکنندگان شامل خودروهای ایرانی و خارجی از ۱۰ استان کشور هستند.
وی همچنین افزود: کلاس ۲۰۶ اختصاصی این مسابقات به پایان رسیده و در حال حاضر، نفرات نخست این کلاس پس از وزنکشی به مسابقات بعدی راه خواهند یافت. به زودی استارت کلاس ۴۰۵ اختصاصی نیز آغاز خواهد شد.
قلیزاده ادامه داد: این نخستین راند مسابقات درگ ۴۰۰ متر چندجانبه پس از وقفهای پنجماهه است و استقبال خوب تماشاگران و ورزشکاران نشان از علاقهمندی مردم به این رشته دارد.
در ادامه، وی اعلام کرد که مسابقات آفرود راند دوم قهرمانی کشور نیز در تاریخ ۱۸ مهرماه در بابلسر با حضور بیش از ۱۰۰ شرکتکننده برگزار خواهد شد.
