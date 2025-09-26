به گزارش خبرگزاری مهر، رسانههای ایتالیایی نوشتهاند که امروز جمعه، ۲۶ سپتامبر (جمعه - چهارم مهر)، در میدان ویتوریو شهر رُم، تظاهراتی به دعوت مسلمانان پایتخت ایتالیا در حمایت از مردم فلسطین برگزار میشود.
به نوشته رسانهها، این تظاهرات با هدف اعمال فشار برای توقف نسلکشی در نوار غزه برگزار میشود. سایر سازمانهای غیرفرقهای حامی فلسطین نیز در حال پیوستن به این تظاهرات هستند. نماز جمعه نیز برای مسلمانان محلی برنامهریزی شده است.
رسانههای ایتالیایی نوشتهاند که نکته منحصر به فرد در مورد این تظاهرات این است که توسط ائتلافی از مساجد رم، با حمایت «انجمن جوانان المفلحون» (در غیاب مسجد بزرگ رم) سازماندهی شده است. انجمنهای اسلامی معمولاً در اعتراضات مدنی مشارکت نمیکنند، اما از دیدگاه مذهبی، مسئله فلسطین عمیقاً تشدید شده است. بنابراین، اینکه مسلمانان رم تصمیم گرفتهاند در خیل شهروندان ایتالیایی که بهتازگی در حمایت از غزه تظاهرات کردهاند، کنش داشته باشند، نشانه خوبی است.
احمد وال، رئیس المفلحون، دراینباره گفت: تظاهرات ۲۶ سپتامبر یک تظاهرات ساده نیست بلکه یک وظیفه، نشانه زندگی و اثبات این است که جامعه مسلمانان اینجا، حاضرند و از نشان دادن وحدت و همبستگی خود باکی ندارند. ما مسلمانان تنها یکی از بیشمار گروههایی هستیم که به جلو حرکت و از ابتکارات بزرگ و شجاعانه دیگران حمایت میکنیم. این بار، ما کسانی هستیم که فریاد میزنیم و اطمینان داریم که همه پاسخ خواهند داد.
نظر شما