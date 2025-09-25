به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ایمن الصفدی»، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه اردن گفت: ما با یک دولتی در اسرائیل مواجه هستیم که با گستاخی بی‌سابقه‌ای رفتار می‌کند.

وی افزود: اقدامات بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل منطقه را به آتش خواهد کشید.

گفتنی است که عبدالله دوم پادشاه اردن نیز در سخنانی در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که کلمات از بیان حجم بحران در غزه عاجز هستند. سکوت به منزله پذیرش وضعیت کنونی است.

وی همچنین گفته بود: فلسطینی‌ها در شرایط سختی به سر می‌برند و از حقوقشان محروم هستند. به راهکاری برای حل نزاع فلسطینی-اسرائیلی نیاز داریم. این قدیمی ترین نزاع در دنیاست و آن اشغال غیرقانونی است.

پادشاه اردن با اشاره به اینکه بیانیه‌های محکومیت صرف علیه جنایات رژیم صهیونیستی به تنهایی کافی نیست، افزود: محکومیت‌های متوالی بدون اقدام ملموس کافی نیست. در طی دهه‌ها تلاش‌هایی برای حل این مشکل انجام شده است، اما راه به جایی نبرده است.

در نتیجه تجاوزهای رژیم صهیونیستی به نوار غزه که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ میلادی تاکنون ادامه دارد، ۶۵۴۲۷ نفر به شهادت رسیده و ۱۶۷۳۷۶ نفر نیز زخمی شده‌اند.