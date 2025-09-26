تشدید حملات رژیم صهیونیستی به شهر غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صفا، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرد که شهر غزه در هفته گذشته شاهد موجی از حملات هوایی شدید بوده است. به گفته این نهاد، بمبارانهای رژیم صهیونیستی حتی چادرهای آوارگان، منازل مسکونی و زیرساختهای عمومی را هدف قرار داده و شمار زیادی قربانی برجای گذاشته است.
اوچا در تازهترین گزارش خود اعلام کرد: عملیات زمینی، بمباران و دستورات مکرر تخلیه، موجهای جدیدی از آوارگی را از شهر غزه به دنبال داشته است. همچنین اختلال گسترده در شبکههای ارتباطی در سراسر شمال غزه، تلاشها برای راستیآزمایی اطلاعات و ارزیابی وضعیت غیرنظامیان باقیمانده در این منطقه را مختل کرده است.
در همین زمینه، دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز گزارش داد که دستکم ۲۳۴۰ نفر – عمدتاً جوانان و نوجوانان – از اواخر ماه مه تاکنون در جریان تلاش برای دریافت کمکهای انسانی شهید شدهاند.
اوچا همچنین به بحران شدید در زمینه تدارکات اشاره کرد و گفت: با ادامه بسته بودن گذرگاه زیکیم در شمال غزه از ۱۲ سپتامبر، تعلیق ورود کالاها از اردن و تعطیلی همه گذرگاهها در روزهای ۲۳ و ۲۴ سپتامبر به دلیل اعیاد یهودی، امکان پیشبینی خطوط امدادرسانی به غزه وجود ندارد؛ بهویژه در شهر غزه که در آستانه قحطی قرار گرفته است.
به گفته این نهاد، بمباران مداوم، تخلیههای اجباری و کمبود شدید اقلام ضروری، تداوم خدمات حیاتی از جمله آمبولانسها، مراکز درمانی، خدمات تغذیه و آشپزخانههای مردمی را بهشدت تهدید میکند. اوچا گزارش داد که از ابتدای ماه جاری چهار بیمارستان در شمال نوار غزه تعطیل شدهاند و در حال حاضر تنها ۱۴ بیمارستان در سراسر غزه فعالیت دارند که هیچکدام با ظرفیت کامل کار نمیکنند.
این گزارش هشدار میدهد که با تکرار چندباره آوارگی، آسیبپذیرترین اقشار – بهویژه کودکان و سالمندان – بیشترین فشار را متحمل میشوند و حتی در معرض خطر مرگ بر اثر کمآبی قرار دارند.
گروههای امدادی فعال در بخش سرپناه نیز شرایط در جنوب غزه را «وخیم» توصیف کردهاند؛ جایی که خانوادهها در چادرهای موقت کنار ساحل، مدارس پر ازدحام یا میان آوار خانههای ویرانشده زندگی میکنند. بسیاری از آوارگان بدون چادر میرسند و قیمت یک چادر در بازار سیاه به حدود هزار دلار رسیده که خارج از توان بیشتر خانوادههاست.
