به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رمضانی اظهار کرد: زائران عزیز روشندل خواهر و برادر که به صورت فردی به حرم مطهر مشرف میشوند و نیاز به همراهی در زیارت دارند، میتوانند با مراجعه به دفاتر انتظامات کلیه مبادی ورودی حرم مطهر و یا تماس مستقیم با شمارههای ۳۲۰۰۲۸۸۳ و ۳۲۰۰۳۹۸۲ درخواست خود را بیان کنند تا خدمه حرم آنان را از ورودیها تا حرم مطهر مشایعت کرده و پس از زیارت بازگردانند.
جانشین معاونت اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی افزود: برای رفاه این عزیزان، کتب ویژه روشندلان شامل قرآن کریم، نهجالبلاغه و ادعیه به خط بریل در مکانهای مشخص همچون ورودیهای بابالرضا (ع)، بابالجواد (ع)، صحنهای مقدس آزادی، انقلاب اسلامی و مسجد جامع گوهرشاد، رواقهای مبارکه دارالسیاده، دارالحجه، دارالمرحمه و حضرت معصومه (س) در اختیار زائران قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه این خدمت بهصورت شبانهروزی و در تمامی ایام سال ارائه میشود، خاطرنشان کرد: بیش از ۲۰۰۰ خادم برادر و ۸۰۰ خادم خواهر در شیفتهای مختلف بخشهای زلال رضوان برادر و خواهر آمادگی دارند تا زائران روشندل را همراهی کنند.
رمضانی ادامه داد: علاوه بر این، زائران نابینا میتوانند با همراه داشتن صندلی چرخدار و در قالب طرح زیارتی ویژه توانیابان، در سه نوبت روزانه هر یک به مدت یک و نیم ساعت در ساعتهای ۸ صبح، ۱۴ بعدازظهر و ۲۱:۳۰ شب از شبستان علوی مسجد جامع گوهرشاد توسط خدمه حرم مطهر به سمت روضه منوره مشایعت شوند.
جانشین معاونت اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح، فراهم آوردن تسهیل زیارت و خدمتی شایسته برای زیارت زائران روشندل در جوار بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) است و امیدواریم این همراهی، تجربهای معنوی و ماندگار زیارت با معرفت برای این عزیزان رقم بزند.
