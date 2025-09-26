باقری ارومی: گفتگوی مستقیم با ترامپ دور از شرافت و غیرت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد باقری ارومی به سفر رئیس جمهور محترم به سازمان ملل متحد پرداخت و گفت: قبل از سفر ایشان عده‌ای از داخل پیشنهاد دیدار و گفتگوی مستقیم با ترامپ قاتل را می‌دادند که دور از شرافت و غیرت بود. صحبتهای رئیس جمهور ایالات متحده در مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر نشان داد که ماهیت درنده و جنایتکار او نسبت به ایران اسلامی تغییری نکرده است و همچنان به دنبال دشمنی کردن و تلاش برای نابودی جمهوری اسلامی است.

وی با تبیین سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دفاع مقدس افزود: در شرایطی که خودباختگان داخلی پیشنهاد مذاکره مجدد و مستقیم با آمریکا را می‌دادند و از سویی ترامپ و دولتمردان آمریکا زبان به تهدید ایران عزیز گشوده بودند، فرمایشات رهبر معظم انقلاب آب سردی بر آتش دشمن بود.

سخنگوی انقلاب اسلامی در منطقه مرزی ارشق بیان نقشه‌های شوم آمریکا از زبان رهبر انقلاب اسلامی را روشنگری و یادآوری مجدد برای افشای ماهیت جنایتکار آمریکا دانست که هیچگاه دست از دشمنی علیه مردم ایران بر نخواهد داشت.

باقری ارومی تاکید حفظ انسجام ملی، غنی سازی و بی فایده بودن مذاکره با آمریکا محورهای اصلی بیانات امام خامنه ای بود که به خوبی مذاکره در شرایط کنونی را تحمیل و بن بست محض معرفی کردند و با این بیانات به رئیس جمهور محترم برای سخنرانی قاطع و با صلابت در سازمان ملل متحد روحیه و امید دادند.

وی ضمن قدردانی از سخنان رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بیان جنایات رژیم صهیونی و آمریکای جنایتکار در تهاجم به جمهوری اسلامی و به شهادت رساندن اقشار مختلف مردم بی گناه و خیانت آنها به مذاکرات و دموکراسی را موجب سربلندی و اقتدار نظام جمهوری اسلامی دانست.

امام جمعه رضی به بیان ابعاد اطلاعات استخراج شده از رژیم صهیونی توسط وزارت اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان (عج) پرداخت و ضمن تشکر و خداقوت به این عزیزان تاکید کرد: اطلاعات بسیار دقیق نظامی و آمار و مشخصات تجهیزات و افراد، نقش آمریکا و اروپا در حمایت از رژیم جنایتکار صهیونی گوشه‌های از این گنجینه ارزشمند اطلاعاتی است که به خوبی نشان داد لایه‌های امنیتی رژیم صهیونی همانند گنبد آهنین بسیار سست و نفوذ پذیر است.