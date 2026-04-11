۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

دستگیری قاتل و همدستانش در کمتر از ۲۴ ساعت در بیله سوار

دستگیری قاتل و همدستانش در کمتر از ۲۴ ساعت در بیله سوار

بیله سوار- فرمانده انتظامی شهرستان بیله‌سوار از دستگیری قاتل و همدستانش در کمتر از ۲۴ ساعت پس از ارتکاب جرم در عملیات ماموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جوادآقامحمدی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در اراضی روستای زنده آباد شهرستان بیله‌سوار، بررسی موضوع با هدف شناسایی و دستگیری قاتل در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: باتلاش ماموران و انجام بررسی های فنی و پلیسی، مشخص شد به علت نزاع دسته جمعی، قاتل و همدستانش و در اثر ضربات متعدد چاقو مقتول را به قتل رسانده اند.
سرهنگ آقا محمدی با اشاره به اعتراف قاتل و همدستانش به انجام قتل تصریح کرد: جسد مقتول جهت اقدامات لازم به پزشکی قانونی انتقال داده شد و قاتل و همدستانش پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شدند.
