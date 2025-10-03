قدسی: سیمای نیروی انتظامی سرشار از اقتدار و رحمت الهی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید رضا قدسی ظهر جمعه در خطبههای امروز نماز جمعه خلخال با تبریک و گرامیداشت هفته نیروی انتظامی به سبزپوشان برقراری نظم و امنیت جامعه اظهار کرد: نیروهای جان بر کف انتظامی با سلب آسایش و آرامش شبانه روزی از خود همواره آرامش امنیت را برای افراد مختلف جامعه فراهم میکنند.
وی افزود: سیمای نیروی انتظامی میهن اسلامی ایران دارای دو روی رحمت و اقتدار الهی است، و تلاش بی وقفه تلاشگران حفظ نظم و امنیت در سطح ملی استانی و همچنین شهرستانی قابل تقدیر است.
امام جمعه خلخال گفت: در سایه تلاش نیروهای انتظامی خلخال سطح آسیبهای اجتماعی در این شهرستان و در مقایسه با سایر مناطق کشورمان در حد بسیار پایینی است.
قدسی با توصیه به مسئولین و مردم برای رعایت مسائل ایمنی به خصوص مردم در رعایت مسائل پیشگیرانه از سرقت ادامه داد: نباید سهل انگاری برخی از مسئولین و مردم موجبات افزایش کار نیروهای انتظامی را فراهم کند.
امام جمعه خلخال با اشاره به فعال کردن مکانیزم ماشه از سوی کشورهای اروپایی برای افزایش فشار به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به اهداف استکباری خود اضافه کرد: انتظار از مردم افزایش صبر و بردباری در مقابل ناملایمات روزگار همانند گذشته است.
وی با گرامیدشت ۱۵ مهر ماه سالروز روستا و عشایر اظهار داشت: در حالی که عشایر و روستاییان ۳۰ درصد از مواد غذایی مورد نیاز جامعه را تامین میکنند ولی از لحاظ برخورداری از امکانات در پایینترین سطح جامعه قرار دارند.
حجت الاسلام قدسی با گرامیداشت سالروز عملیات طوفان الاقصی و روز جهانی فلسطین افزود: حمله اسرائیل به کاروان صمود بیانگر خوی خونخواری این رژیم صهیونیستی در مقابل تلاشهای صلحآمیز برخی انسانهای صلح طلب برای رساندن کمک به آوارگان غزه است.
وی ادامه داد: جای تعجب است که همچنان وجدان بسیاری از حکام جهانی در مقابل جنایات رژیم اشغالگر قدس همچنان خفته است.
