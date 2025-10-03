عزیزی: دشمن با جنگ ترکیبی به دنبال تخریب انسجام ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جابر عزیزی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته ضمن توصیه به تقوای الهی، به تشریح راهبرد دشمنان ایران در جنگ ترکیبی با محوریت آمریکا، اسرائیل و تروئیکای اروپایی پرداخت.

وی با اشاره به نظریه نظامی «پنچ حلقه واردن» که پس از شکست آمریکا در جنگ ویتنام طراحی شده است، افزود: دشمنان با هدف تخریب انسجام ملی، بر کاهش تاب‌آوری اجتماعی و ایجاد دوگانگی میان حاکمیت و معیشت تمرکز دارند.

امام جمعه بیله سوار از مفاهیمی مانند «اسنب بک» و «مکانیسم ماشه» به عنوان ابزارهای فشار دشمن برای هدف قرار دادن اراده ملی و روح جامعه یاد کرد و گفت: جهاد تبیین و افزایش تاب‌آوری مردم بایداز راهبرد اساسی مسئولان باشد.

عزیزی از تلاش‌های نماینده مجلس، نائب رئیس مجلس، معاونین وزرا و استاندار در بازدید منطقه قدردانی کرد و خواستار حفظ سازمان عشایری و جلوگیری از تبدیل آن به معاونت شد تا حقوق عشایر به درستی احقاق شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بیله سوار تجاوزات رژیم اسرائیل به کاروان صمود و مناطق فلسطینی را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حقوق بشر و عامل بحران انسانی دانست که باعث انزوای این رژیم در سطح جهانی شده است.

وی افزود: این جنایات نفرت جهانی علیه اسرائیل را افزایش داده و حمایت از حقوق فلسطینیان باید اولویت مجامع بین‌المللی باشد.

در پایان، امام جمعه بیله‌سوار هفته نیروی انتظامی، ناجا و مرزبانی را تبریک گفت و از زحمات شبانه‌روزی و مجاهدانه این نیروها در حفظ امنیت و آرامش کشور قدردانی کرد.