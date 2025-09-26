امام جمعه دشتی: ملت ما با قدرت بیشتر آماده دفاع است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های نماز جمعه خورموج با تبریک ولادت باسعادت امام حسن عسکری (ع) اظهار کرد: چهارم مهر ماه روز سرباز را به‌عهده کسانی که در کسوت سربازی در کنار نیروهای مسلح از امنیت کشور دفاع و به مردم خدمت می‌کنند تشکر می‌کنیم

وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: ملت ایران هفت سال و ۱۰ ماه و چهار هفته و یک روز در مقابل دشمنان ایستادند و اتکای به خدا و توکل بر او در مقابل حداقل ۳۲ کشور به صورت مستقیم حامی صدام ایستاد. ما از ۱۸ کشور اسیر داشتیم و میلیاردها دلار کمک نقدی و انواع تجهیزات نظامی به کار بردند.

امام جمعه دشتی افزود: ما از قرآن، اسلام و ایمان و ناموس و میهن خود دفاع کردیم. پس دفاع ما مقدس بود و خدا هم ما را یاری کرد. صدام اعلام کرده بود یک هفته‌ای به تهران می‌رسد، بعد از هشت سال دست از پا درازتر و با رسوایی تمام برگشت، و عاقبت ذلیلانه او را همه دیدند.

وی با بیان اینکه ملت ما با همان روحیه و با قدرت بسیار بیشتر آماده دفاع مقدس است ادامه داد: دفاع جانانه ملت ایران و نیروهای مقتدر نظامی ما را در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دنیا شاهد بود.

زاهددوست با بیان اینکه تکریم و بزرگداشت ایثارگران اعم از خانواده‌های معظم شهدا جانبازان آزادگان رزمندگان بر همه ما لازم است گفت: یکی از مطالبات به حق ایثارگران اشتغال فرزندان آنهاست مسئولان امر اشتغال این مطالبه به حق ایثارگران را با جدیت پیگیری کنند.

وی ادامه داد: پایگاه‌های مقاومت بسیج هم باید بیشتر از این‌ها مورد حمایت باشند در همه سختی‌ها و بحران‌ها و امورات عام المنفعه از بسیجیان توقع حضور در صحنه داریم اما نباید موقع توزیع اعتبارات و یا اشتغال یا تسهیلات دیگر بسیج را فراموش کنیم. بسیجی چشم داشتی ندارد اما مسئولان باید بسیج را حمایت کنند تا مثل همیشه در همه صحنه‌ها در کنار مردم باشد.

امام جمعه دشتی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: رهبر حکیم انقلاب با صراحت اعلام کردند: مذاکره در شرایط کنونی ضرر محض است، مذاکره‌ای که نتیجه آن از پیش دیکته شده باشد، مذاکره نیست، بلکه تحمیل و زورگویی است.

وی افزود: این فرمایشات مقتدرانه موجب شد که صدای واحدی از ایران اسلامی شنیده شود و دست رئیس‌جمهور در نیویورک پرقدرت باشد تا نماینده عزت ملت بزرگ ایران باشد. پیام این سخنرانی تنها خطاب به مردم ایران نبود، بلکه پیام‌های روشنی برای آمریکا، اروپا، آژانس انرژی اتمی، کشورهای منطقه و به‌ویژه جبهه مقاومت داشت.

زاهددوست ادامه داد: وظیفه امروز ما این است که با بصیرت، اتحاد و همدلی، حول کلام رهبر فرزانه انقلاب گرد آمده و راه آینده را با عزت و اقتدار ادامه دهیم. مواضع مقتدرانه و صریح، رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل صدای عزت و اقتدار ملت ایران بود که به گوش دنیا رسید.

وی اضافه کرد: نمایش تصاویر شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، در سازمان‌ملل توسط رئیس جمهور هم اقدامی ارزشمند بود که بار دیگر رژیم کودک‌کش صهیونیست را در جهان رسوا کرد.

زاهددوست تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار یک کشور، توانمندی دستگاه‌های اطلاعاتی آن است. وزارت اطلاعات جمهوری‌های ایران با اشراف دقیق اطلاعاتی، همواره در حفاظت از امنیت داخلی و مقابله با تهدیدات دشمنان موفق عمل کرده است.

وی ادامه داد: باید قدردان تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای اطلاعاتی باشیم و بدانیم امنیت امروز ما مرهون هوشمندی، دقت و فداکاری آنان است. در کنار قدرت نظامی و سیاسی، اشراف اطلاعاتی نقطه قوتی است که می‌تواند. کشور را از توطئه‌های پیچیده و مخرب دشمنان مصون نگه دارد و مسیر توسعه و پیشرفت را هموار سازد.

امام جمعه دشتی افزود: ۶ مهر ماه سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله، آن مجاهد کبیر را ثروتی عظیم برای دنیای اسلام، تشیع و لبنان است و حزب‌الله باقی و دنباله‌دار است و خار چشم دشمنان و بزدلان خواهد بود.

وی گفت: نسل فردای لبنان هم حزب اللهی خواهند بود هم بر جنازه متعفن صهیونیستی‌ها پایکوبی می‌کنند و هم بر ویرانه‌های حیفا و تل‌آویو جشن پیروزی برگزار خواهند کرد.