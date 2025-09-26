به گزارش خبرگزاری مهر، تینواستارز (بخش دانشآموزی نمایشگاه الکامپ) امسال میزبان پنج ایدهی استارتآپی از دانشپذیران کاریز است، دانشپذیرانی که سالهای گذشته و زیر نظر منتورهای آروانکلاد، رشتههای حوزه آیتی و دیجیتال را از صفر و در قالب طرح کاریز آموختهاند. «توانمندسازی بومی در حوزهی اکوسیستم نوآوری» با مشارکت فعال دانشپذیران هر منطقه و با رعایت «برابری جنسیتی» از شاخصههای اصلی این اقدام هستند.
کاریز آروانکلاد، طرحی مسوولیت اجتماعی برای توانمندسازی آموزشی نوجوانان و جوانانی است که بهواسطهی انواع محدودیتها، دسترسی کمتری به محتواهای آموزشی باکیفیت دارند تا در زمان ورود به بازار کار به فرصتهای اجتماعی بیشتری دسترسی داشته باشند. تاکنون دانشپذیرانی از اهواز، مرودشت، کرمانشاه، هلر، بندر سیریک، بندرعباس، کهنوج، بم، کرمان، زابل، گرگان، میناب، چابهار، سیستان و بلوچستان، رشت، مشهد و مناطق حاشیهای شهر تهران در قالب این طرح و در رشتههای برنامهنویسی وب، شبکه، امنیت سایبری، طراحی UI/UX و دیجیتال مارکتینگ آموزش دیدهاند.
از ابتدای سال ۱۴۰۴ با هدف توانمندسازی حرفهای و توسعه ظرفیتهای سرمایه انسانی بومی در اکوسیستم نوآوری مناطق دور از پایتخت، گروهی از دانشپذیران کاریز در قالب تیمهای استارتآپی و با تخصصهای مختلف کنار هم قرار گرفتند تا آموزهها و ایدههایشان را بیشتر به واقعیت کسبوکاری نزدیک کنند، فعالیتی که درنهایت به پنج ایدهی استارتآپی منتهی شد. حالا دانشپذیران کاریز با این ایدهها به تینواستارز آمدهاند تا در کنار ارائه ایدههایشان در نمایشگاه تخصصی الکامپ، فرصتی برای شبکهسازی و جذب سرمایهگذار داشته باشند.
- ایدهی استارتآپی کوکو، ابزاری برای پیدا کردن هممسیر در دورههای آموزشی هوش مصنوعی است. شهرزاد طاهرزاده و فاطمه کمالی سرپرستان نوجوان تیم کوکو دربارهی شیوه کار این پلتفرم میگویند: «در کوکو هر کاربر میتواند یک همراه یادگیری همهدف پیدا کند تا مسیر یادگیری ابزارهای هوش مصنوعی را با انگیزه و سرعت بیشتری طی کند.»
- ایدهی استارتآپی کاریزن، یک سامانهی شناسایی آسیبپذیری است که با بهرهگیری از هوش مصنوعی میتواند تهدیدهای امنیتی موجود در وبسایتها، اپلیکیشنها و سرویسهای آنلاین را شناسایی کند و گزارش دقیق و قابل فهمی را به کاربران ارایه دهد. محمدعلی مهری، سرپرست تیم کاریزن درباهی این ایده میگوید:: این سامانه بهدنبال بهبود امنیت سایبری کاربران و دسترسی آسانتر به خدمات امنیتی است تا امنیت دیجیتال را برای کاربران ایرانی ساده، در دسترس و هوشمند کند.»
- ایدهی استارتآپی ریوا، پلتفرمی برای داستانسرایی تعاملی و هوشمند است که روایتها را با وضعیت واقعی کاربران هماهنگ میکند. یاسین رحیمی، سرپرست تیم ریوا دربارهی آن میگوید: «این پلتفرم با دادههایی مانند موقعیت مکانی، زمان، آبوهوا و حالات روحی کاربران هر داستان را به تجربهای زنده و شخصیشده تبدیل میکند. شخصیتها در این داستانها نهتنها رفتار متفاوتی نشان میدهند که مسیر روایت، دیالوگها و حتا پایان داستان متناسب با وضعیت لحظهای کاربر و تصمیماتی که میگیرد تغییر میکند. ریوا کمک میکند هر قصهای تنها برای همان لحظه و تنها برای همان کاربر خلق شود و از این سازوکار بهدنبال راهحلی برای آشتی نسل جدید با کتاب و کتابخوانی است.»
- ایدهی استارتآپی ممو، بستری امن، منظم و دردسترس است که به ساخت یک دفتر دیجیتالی ثبت خاطرات کمک میکند. اصیلا کمالی سرپرست ۱۶ سالهی تیم ممو دربارهی سازوکار این ایده میگوید: «این پلتفرم در واقع دفتر دیجیتالی خاطرات با رویکردی انسانی، احساسی و بر پایهی هوش مصنوعی است که تجربهای شخصیسازیشده برای ثبت و مرور خاطرات فراهم میکند؛ ثبت خاطرات در این پلتفرم در قالب متن، عکس، صدا یا ویدیو، در فضایی امن، رمزنگاری شده و همیشه دردسترس تعریف شده است.»
- ایدهی استارتآپی دیاگیکس، سیستمی هوشمند برای عیبیابی خودرو است که با ترکیب سختافزار و نرمافزار، امکان شناسایی، تحلیل و آموزش رفع مشکلات فنی خود را برای رانندگان فراهم میکند. زینب اکبری سرپرست تیم دیاگیکس در اینباره میگوید: «این ایده با هدف سادهسازی فرآیند شخیص خطا، کاهش هزینههای اضافی و افزیاش آگاهی رانندگان نسبت به وضعیت خودرو، توسعه داده شده است. دیاگیکس در واقع یک دیاگ شخصی همراه است برای رانندگانی که وقت یا تخصص کافی برای درک خطاهای ماشین را ندارند.»
برای آشنایی بیشتر با این ایدهها میتوانید در چهار روز نمایشگاه الکامپ از ۳ تا ۶ مهر ۱۴۰۴ به غرفهی تینواستارز در سالن 31A نمایشگاه بینالمللی تهران سر بزنید.
