۱۸۴ پنل خورشیدی بین عشایر دزفول توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین توزیع پنلهای خورشیدی ویژه عشایر شهرستان دزفول عصر امروز جمعه با حضور مسئولان برگزار شد.
محمود فتحی، رئیس اداره امور عشایر دزفول در این مراسم اظهار کرد: این پنلها ارزانقیمت هستند و برای رفاه جامعه عشایری تدارک دیده شدهاند. ۹۰ درصد هزینه این پنلها را امور عشایر تقبل کرده و تنها بخش اندکی از هزینهها توسط خود عشایر پرداخت میشود.
وی با قدردانی از پیگیریهای نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و شرکت توزیع نیروی برق شهرستان در تأمین این پنلها افزود: امروز ۱۸۴ دستگاه پنل خورشیدی بین عشایر توزیع شد و امیدواریم در آینده نزدیک نیز تعداد قابل توجه دیگری از این تجهیزات در اختیار عشایر شهرستان قرار گیرد.
فتحی در توضیح مشخصات فنی پنلها گفت: هر پنل ظرفیت تولید حداقل ۱۰۰ وات برق را دارد و قابلیت روشن کردن پنج لامپ کممصرف، شارژ موبایل و چراغ قوه را فراهم میکند. این پنلها سبک و قابل حمل هستند و میتوانند بخشی از نیازهای ضروری عشایر را در مناطق سختگذر برطرف کنند.
