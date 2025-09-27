افروند:تپه تاریخی ۱۱۰۰ ساله در ری پس از ۹۰ سال فراموشی مجدد شناسایی شد

قدیر افروند، در گفتگو با خبرنگار مهر، از بازشناسایی تپه‌ای تاریخی با قدمت بیش از ۱۱۰۰ سال در شرق ری خبر داد؛ اثری که حدود ۹۰ سال پیش توسط هیأت آمریکایی کاوش و سپس به فراموشی سپرده شده بود.

مدیر پایگاه ملی ری، در ادامه اظهار داشت: تپه‌ای تاریخی در محدوده شرقی ری که قدمتی بالغ بر ۱۱۰۰ سال دارد، پس از دهه‌ها غفلت و فراموشی دوباره مورد شناسایی قرار گرفت.

وی افزود: این تپه در سال‌های ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۵ خورشیدی (۱۹۳۴ تا ۱۹۳۶ میلادی) توسط پروفسور «اریک اشمیت»، سرپرست هیأت آمریکایی مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو کاوش شده بود و در گزارش‌های او به‌عنوان یکی از نقاط مهم تاریخی ری معرفی شد، اما از دهه ۶۰ تاکنون هیچ‌گونه مطالعات تکمیلی و حفاظتی روی آن انجام نگرفت.

مدیر پایگاه ملی ری با بیان اینکه این اثر کشف تازه‌ای نیست بلکه بازشناسی یک میراث گمشده به شمار می‌رود، گفت: در مطالعات تاریخی دهه‌های ۲۰ تا ۴۰ شمسی نیز از این تپه یاد شده بود، اما در سال‌های اخیر به‌دلیل توسعه‌های خارج از چارچوب و کم‌توجهی به میراث فرهنگی، از حافظه عمومی حذف شد.

افروند با تأکید بر ضرورت حفاظت از این مکان تاریخی افزود: به‌دلیل حساسیت موضوع و احتمال آسیب‌های ناشی از حضور بی‌برنامه مردم، فعلاً از اعلام عمومی موقعیت دقیق این تپه خودداری می‌کنیم. ابتدا باید اقدامات فرهنگی و آگاهی‌رسانی انجام شود تا جامعه با اهمیت آن آشنا گردد و همزمان مطالعات و حفاظت‌های لازم آغاز شود.

به گفته مدیر پایگاه ملی ری، بازشناسی این تپه یادآور اهمیت پاسداشت میراث فرهنگی و نقش رسانه‌ها در احیای هویت تاریخی کشور است و انتظار می‌رود سازمان‌های مسئول گام‌های مؤثری در ثبت و حفاظت از آن بردارند.