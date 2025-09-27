سرهنگ سید علی اصغر پور بهشت در گفتوگو با خبرنگار مهر از توزیع ۳۵ دستگاه تانکر آب ۵۰۰ لیتری در مناطق عشایری کم برخوردار خبر داد.
وی بیان کرد: در راستای خدمترسانی به مردم محروم و رفع بخشی از مشکلات آب آشامیدنی، این تانکرها با همکاری گروههای جهادی و بسیج سازندگی در نقاط فاقد آب پایدار توزیع شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه با اشاره به شرایط سخت زندگی عشایر در مناطق کوهستانی و دورافتاده افزود: متأسفانه بسیاری از خانوارهای عشایری در شهرستان کهگیلویه با کمبود شدید آبمواجهاند و این اقدام، بخشی از برنامههای حمایتی بسیج برای کاهش رنج مردم این مناطق است.
وی تأکید کرد: توزیع تانکرهای آب تنها بخشی از اقدامات بسیج است و پیگیریهای لازم برای ایجاد زیرساختهای پایدار آبرسانی در روستاها اقداماتی انجام داده است.
سرهنگ پوربهشت از همکاری دستگاههای اجرایی، خیرین و گروههای جهادی در اجرای این طرح قدردانی کرد و خواستار توجه بیشتر مسئولان به بحران آب در مناطق عشایری شد.
