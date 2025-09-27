  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۵ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۵

توزیع ۳۵ دستگاه تانکر آب در مناطق عشایری کم‌برخوردار کهگیلویه

توزیع ۳۵ دستگاه تانکر آب در مناطق عشایری کم‌برخوردار کهگیلویه

دهدشت-فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه گفت: ۳۵ دستگاه مخزن ذخیره آب در مناطق عشایری شهرستان توزیع شد.

سرهنگ سید علی اصغر پور بهشت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از توزیع ۳۵ دستگاه تانکر آب ۵۰۰ لیتری در مناطق عشایری کم برخوردار خبر داد.

وی بیان کرد: در راستای خدمت‌رسانی به مردم محروم و رفع بخشی از مشکلات آب آشامیدنی، این تانکرها با همکاری گروه‌های جهادی و بسیج سازندگی در نقاط فاقد آب پایدار توزیع شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه با اشاره به شرایط سخت زندگی عشایر در مناطق کوهستانی و دورافتاده افزود: متأسفانه بسیاری از خانوارهای عشایری در شهرستان کهگیلویه با کمبود شدید آبمواجه‌اند و این اقدام، بخشی از برنامه‌های حمایتی بسیج برای کاهش رنج مردم این مناطق است.

وی تأکید کرد: توزیع تانکرهای آب تنها بخشی از اقدامات بسیج است و پیگیری‌های لازم برای ایجاد زیرساخت‌های پایدار آبرسانی در روستاها اقداماتی انجام داده است.

سرهنگ پوربهشت از همکاری دستگاه‌های اجرایی، خیرین و گروه‌های جهادی در اجرای این طرح قدردانی کرد و خواستار توجه بیشتر مسئولان به بحران آب در مناطق عشایری شد.

کد خبر 6602927

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها