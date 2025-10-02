به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی ظهر پنجشنبه در بازدید از محل اجرای طرح آب‌شیرین‌کن شهر مرزی کُرند گفت: برای تکمیل آب‌شیرین‌کن این شهر مرزی میزان ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار لازم است که تأمین می کنیم.

وی افزود: این پروژه با هدف رفع کمبود آب آشامیدنی منطقه، از محل اعتبارات مدیریت بحران، تنش آبی تأمین مالی می‌شود و حداکثر تا یک‌سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

استاندار گلستان با اشاره به ظرفیت شیرین‌سازی هزار و ۸۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز، افزود: تاکنون سه حلقه چاه و مخزن ۵۰۰ مترمکعبی احداث شده و با راه‌اندازی فاز نخست، آب شرب کرند و پنج روستا تأمین خواهد شد.

وی تأکید کرد: استانداری با جدیت پیگیر تأمین منابع مالی و تکمیل زیرساخت‌های این پروژه حیاتی برای مردم مرزنشین است.

طهماسبی به همراه آق‌ارکاکلی نماینده گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی، فرماندار گنبدکاووس و شماری از معاونان، مشاوران و مدیران کل با حضور در شهرستان گنبدکاووس از نزدیک چالش‌ها و ظرفیت های بخش مرزی این منطقه را بررسی کرد.