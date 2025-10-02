  1. استانها
بهره‌برداری از آب‌شیرین‌کن کُرند تا یک‌سال آینده

کرند-استاندار گلستان در بازدید از محل اجرای طرح آب‌شیرین‌کن شهر مرزی کُرند گفت: برای تکمیل این پروژه میزان ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است که تأمین خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی ظهر پنجشنبه در بازدید از محل اجرای طرح آب‌شیرین‌کن شهر مرزی کُرند گفت: برای تکمیل آب‌شیرین‌کن این شهر مرزی میزان ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار لازم است که تأمین می کنیم.

وی افزود: این پروژه با هدف رفع کمبود آب آشامیدنی منطقه، از محل اعتبارات مدیریت بحران، تنش آبی تأمین مالی می‌شود و حداکثر تا یک‌سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

استاندار گلستان با اشاره به ظرفیت شیرین‌سازی هزار و ۸۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز، افزود: تاکنون سه حلقه چاه و مخزن ۵۰۰ مترمکعبی احداث شده و با راه‌اندازی فاز نخست، آب شرب کرند و پنج روستا تأمین خواهد شد.

وی تأکید کرد: استانداری با جدیت پیگیر تأمین منابع مالی و تکمیل زیرساخت‌های این پروژه حیاتی برای مردم مرزنشین است.

طهماسبی به همراه آق‌ارکاکلی نماینده گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی، فرماندار گنبدکاووس و شماری از معاونان، مشاوران و مدیران کل با حضور در شهرستان گنبدکاووس از نزدیک چالش‌ها و ظرفیت های بخش مرزی این منطقه را بررسی کرد.

