به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش عمادی صبح شنبه در بازدید از یک واحد تولیدی از صدور پروانه بهره برداری طرح خوراک آماده طیور شرکت کشاورزی مرغداران سمنان و حومه خبر داد و ابراز داشت: این واحد در زمینی به مساحت ۱۰ هزار و ۵۰۰ متر مربع ساخته شده است.

وی با بیان اینکه زمین این واحد از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان واگذار شده است، افزود: سالن این مجموعه دارای پنج هزار و ۵۰۰ متر مربع زیر بنا است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان به میزان سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی این واحد فعال در بخش کشاورزی اشاره کرد و ابراز داشت: سرمایه ثابت ۵۸۰ میلیارد ریال بوده است.

عمادی در ادامه تصریح کرد: همچنین برای خرید ماشین آلات این مجموعه نیز اعتباری معادل ۱۷۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی با اینکه احداث این واحدها بهبود وضعیت اشتغال را به همراه دارد، خاطرنشان کرد: راه‌اندازی این واحد فعال در بخش کشاورزی زمینه‌ساز اشتغال ۲۲ نفر را ایجاد کرده است.