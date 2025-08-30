  1. استانها
پروانه بهره برداری یک واحد خوراک دام و طیور در سمنان صادر شد

سمنان- مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی استان سمنان از صدور پروانه بهره برداری برای یک واحد خوراک دام و طیور در سمنان خبر داد و گفت: این واحد زمینه اشتغال ۱۲ نفر را فراهم کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش عمادی ظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی جهاد کشاورزی سمنان با بیان اینکه طی هفته دولت پروانه بهره برداری واحد خوراک دام و طیور در سمنان صادر شد، ابراز داشت: این واحد در زمینی به مساحت سه هزار و ۵۵۰ متر مربع احداث شده است.

وی با بیان اینکه از جمله دستاوردهای هفته دولت طرح‌هایی که منجر به بهبود اوضاع اقتصادی می‌شود، افزود: واحدهای تکمیلی نظیر خوراک دام فرصتی برای همین منظور است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه این واحد در سالنی به مساحت ۶۶۶ متر مربع بنا شده است، ابراز داشت: این واحد برای ۱۲ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

عمادی به ایجاد سرمایه این واحد خوراک دام اشاره و در ادامه تصریح کرد: سرمایه ثابت این واحد ۴۶۰ میلیارد ریال است.

وی افزود: برای خرید ماشین آلات در این واحد خوراک دام نیز ۲۵۴ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

