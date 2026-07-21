به گزارش خبرنگار مهر، سید کیانوش عمادی ظهر سه شنبه در بازدید یک واحد تولیدی در شاهرود اظهار کرد: پروانه بهرهبرداری واحد تولید و بستهبندی چای در شاهرود صادر شد.
وی با بیان اینکه این واحد در فضای استیجاری به مساحت ۴۵۱ مترمربع و با سالن تولیدی ۶۳۰ مترمربعی راهاندازی شده است، افزود: زیرساختهای این مجموعه مطابق با استانداردهای لازم برای فرآوری و بستهبندی محصولات غذایی فراهم شده است.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به سرمایهگذاری انجامشده در این طرح بیان کرد: برای اجرای زیرساختهای این واحد ۹۳ میلیارد ریال سرمایه ثابت و برای خرید ماشینآلات پیشرفته تولید و بستهبندی نیز ۷۳ میلیارد ریال هزینه شده است.
عمادی این سرمایهگذاری را نشانه اعتماد بخش خصوصی به ظرفیتهای بخش کشاورزی استان دانست و ادامه داد: بهرهبرداری از این واحد علاوه بر افزایش ظرفیت صنایع تبدیلی، موجب ایجاد اشتغال مستقیم برای ۲۵ نفر در شهرستان شاهرود شده است.
وی ابراز امیدواری کرد: با تسهیل فرآیند صدور مجوزها و حمایت از سرمایهگذاران، زمینه توسعه صنایع تبدیلی، افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی و رونق اشتغال در شهرستانهای استان سمنان بیش از پیش فراهم شود.
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