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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

راه اندازی واحد بسته‌بندی چای در شاهرود؛ ۲۵ نفر شاغل شدند

راه اندازی واحد بسته‌بندی چای در شاهرود؛ ۲۵ نفر شاغل شدند

شاهرود- مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی سمنان از صدور پروانه بهره‌برداری واحد تولید و بسته‌بندی چای در شاهرود خبر داد و گفت: این واحد زمینه اشتغال مستقیم ۲۵ نفر را فراهم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کیانوش عمادی ظهر سه شنبه در بازدید یک واحد تولیدی در شاهرود اظهار کرد: پروانه بهره‌برداری واحد تولید و بسته‌بندی چای در شاهرود صادر شد.

وی با بیان اینکه این واحد در فضای استیجاری به مساحت ۴۵۱ مترمربع و با سالن تولیدی ۶۳۰ مترمربعی راه‌اندازی شده است، افزود: زیرساخت‌های این مجموعه مطابق با استانداردهای لازم برای فرآوری و بسته‌بندی محصولات غذایی فراهم شده است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این طرح بیان کرد: برای اجرای زیرساخت‌های این واحد ۹۳ میلیارد ریال سرمایه ثابت و برای خرید ماشین‌آلات پیشرفته تولید و بسته‌بندی نیز ۷۳ میلیارد ریال هزینه شده است.

عمادی این سرمایه‌گذاری را نشانه اعتماد بخش خصوصی به ظرفیت‌های بخش کشاورزی استان دانست و ادامه داد: بهره‌برداری از این واحد علاوه بر افزایش ظرفیت صنایع تبدیلی، موجب ایجاد اشتغال مستقیم برای ۲۵ نفر در شهرستان شاهرود شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با تسهیل فرآیند صدور مجوزها و حمایت از سرمایه‌گذاران، زمینه توسعه صنایع تبدیلی، افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی و رونق اشتغال در شهرستان‌های استان سمنان بیش از پیش فراهم شود.

کد مطلب 6894644

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