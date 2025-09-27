به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی، امروز استان یزد با افزایش دما در بیشتر مناطق روبرو خواهد شد و تا صبح دوشنبه، افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید و احتمال گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.همچنین انتقال گردوغبار از مناطق مجاور به استان دور از انتظار نیست در همین حال از یکشنبه عصر مجدداً با شمالی شدن جریانات، کاهش نسبی دما در سطح استان رخ خواهد داد.

بر همین اساس در مناطق شمالی استان (اردکان، میبد، تفت) وزش باد شدید همراه با احتمال گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و کاهش دما از شب آغاز می‌شود و در مناطق جنوبی استان (بافق، خاتم) هوایی گرم و پایدار با آسمان صاف و احتمال وزش باد عصرگاهی وجود دارد.

برای مناطق شرق استان (مهریز، بهاباد) شرایط نسبتاً پایدار با افزایش دما در ساعات ظهر و احتمال خیزش گردوخاک در مناطق بیابانی پیش‌بینی می‌شود. برای مناطق غربی استان (اشکذر، تفت) افزایش ابر و وزش باد شدید و احتمال انتقال گردوغبار از استان‌های مجاور و برای مرکز استان (شهر یزد) آسمان صاف، دمای بالا و کیفیت هوای ناسالم و کاهش دما از بامداد یکشنبه آغاز خواهد شد.