  1. استانها
  2. یزد
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۷

آسمان یزد صاف و وزش باد پیش بینی می شود

آسمان یزد صاف و وزش باد پیش بینی می شود

یزد- بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز، استان یزد شاهد جوی پایدار، آسمانی صاف و وزش باد و انتقال غبار در برخی نقاط خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا صبح چهارشنبه، جوی پایدار و گرم در سطح استان ادامه خواهد داشت. همچنین با شمالی شدن جریانات از اواخر وقت سه‌شنبه، احتمال کاهش نسبی دما در مناطق شمالی وجود دارد و در برخی ساعات شب، وزش باد نسبتاً شدید همراه با گردوخاک و انتقال غبار از مناطق مجاور به استان پیش‌بینی می‌شود.

بر همین اساس در مناطق شمالی استان آسمانی صاف با حداقل دمای ۲۶ و حداکثر ۳۸ درجه، وزش باد خفیف و کاهش نسبی دما در شب و در مناطق جنوبی استان هوای گرم و خشک، آسمان کاملاً صاف، تابش مستقیم خورشید در ساعات ظهر و در مناطق شرقی استان (بافق) گرم‌ترین منطقه، آسمان کاملاً صاف، احتمال گردوخاک محلی در ساعات عصر پیش‌بینی می‌شود.

برای مناطق غرب استان (تفت) به‌عنوان خنک‌ترین ناحیه استان، آسمان صاف تا کمی ابری، شرایط جوی مطبوع و برای مرکز استان (یزد) تداوم گرما تا عصر، کاهش تدریجی دما در شب، آسمانی صاف تا صبح چهارشنبه دور از انتظار نخواهد بود.

کد خبر 6599030

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها