آسمان یزد صاف و وزش باد پیش بینی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق تحلیل نقشههای پیشیابی هواشناسی تا صبح چهارشنبه، جوی پایدار و گرم در سطح استان ادامه خواهد داشت. همچنین با شمالی شدن جریانات از اواخر وقت سهشنبه، احتمال کاهش نسبی دما در مناطق شمالی وجود دارد و در برخی ساعات شب، وزش باد نسبتاً شدید همراه با گردوخاک و انتقال غبار از مناطق مجاور به استان پیشبینی میشود.
بر همین اساس در مناطق شمالی استان آسمانی صاف با حداقل دمای ۲۶ و حداکثر ۳۸ درجه، وزش باد خفیف و کاهش نسبی دما در شب و در مناطق جنوبی استان هوای گرم و خشک، آسمان کاملاً صاف، تابش مستقیم خورشید در ساعات ظهر و در مناطق شرقی استان (بافق) گرمترین منطقه، آسمان کاملاً صاف، احتمال گردوخاک محلی در ساعات عصر پیشبینی میشود.
برای مناطق غرب استان (تفت) بهعنوان خنکترین ناحیه استان، آسمان صاف تا کمی ابری، شرایط جوی مطبوع و برای مرکز استان (یزد) تداوم گرما تا عصر، کاهش تدریجی دما در شب، آسمانی صاف تا صبح چهارشنبه دور از انتظار نخواهد بود.
