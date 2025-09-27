نخستین بارش پاییزی در استان سمنان؛ برکات خداوند بر سر مردم نازل شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: بارش باران همزمان با ورود سامانه کم فشار بارشی به استان سمنان از روز چهارشنبه هفته گذشته به مرور در استان سمنان آغاز شد و در روزهای پنجشنبه و جمعه به اوج خود رسید. در این بازه زمانی خوشبختانه در اغلب نقاط استان سمنان شاهد بارش باران، این نعمت الهی بودیم.

ورود سامانه کم فشار بارشی به استان سمنان همزمان با پایان هفته گذشته، سبب برودت و کاهش دمای هوا نیز شده بود تا جایی که دمای هوای استان به صورت میانگین در اوج فعالیت سامانه بارشی، هشت درجه سردتر شده بود. از امروز صبح، یعنی دومین شنبه پاییز ۱۴۰۴، به مرور شاهد کاهش ابر و افزایش دمای هوا در اکثر نقاط استان سمنان خواهیم بود.

افزایش میزان بارش باران

نادیا میرشجاع کارشناس اداره کل هواشناسی استان سمنان در ارتباط با آخرین پیش بینی‌های هواشناسی برای امروز اعلام کرد: نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که سامانه کم فشار بارشی به صورت کامل از شرق استان سمنان خارج شده و از امروز به مرور دمای هوا گرم‌تر نیز خواهد شد. این روند روز چهارشنبه هفته جاری ادامه داشته و مجدداً در این روز شاهد افت دمای هوا در سمنان خواهیم بود.

در ۴۸ ساعت منتهی به ابتدای امروز یعنی شنبه اما بارش باران خوبی را در استان سمنان شاهد بودیم آن‌طور که بیشترین میزان بارش در ایستگاه هواشناسی حسین آباد کالپوش با ۱۴.۶ میلیمتر به ثبت رسیده است همچنین در روستای تاش شهرستان شاهرود نیز ۱۱.۵ میلیمتر بارندگی صورت گرفته است که این دو منطقه، بیشترین میزان بارش‌های روزهای اخیر در کل استان سمنان را به خود اختصاص داده اند.

طبق اعلام سازمان هواشناسی همچنین در حق الخواجه میامی ۱۰ میلیمتر، درنگارمن شاهرود ۹.۵ میلیمتر و در رضوان میامی ۹.۳ میلیمتر باران باریده است میزان بارندگی در جیلان ۶.۵ میلیمتر، ملاته خیج ۶.۲ میلیمتر، قلعه نو خرقان شش میلیمتر، بسطام ۵.۳ میلیمتر، مهدی آباد، ده خیر و طزره نیز پنج میلیمتر بوده است همچنین در نزدین نیز پنج میلیمتر باران باریده است.

در ری آباد و کوهان میامی نیز در ۴۸ ساعت منتهی به ابتدای هفته جاری ۳.۵ میلیمتر باران باریده است اما از امروز بنا به اعلام سازمان هواشناسی از میزان ابرها کاسته شده و هوا رو به گرمی خواهد گذاشت افزایش دمای هوا طی ۲۴ ساعت پیش رو بین دو الی چهار درجه خواهد بود.

آغاز سال زراعی آبی

مدیرکل هواشناسی استان سمنان اما در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره میزان بارش‌های باران توضیح داد: سال آبی یا همان زراعی از ابتدای مهرماه آغاز می‌شود در نتیجه شاهد بارش باران خوبی در استان به خصوص نواحی شرقی در ابتدای سال آبی و زراعی بودیم که امیدواریم این روند بارشی در ادامه سال زراعی هم ادامه داشته باشد.

سید ایرج مصطفوی با بیان اینکه در چهار روز سال زراعی جاری یعنی بازه زمانی یکم الی چهارم مهرماه ۱۴۰۴ مثلاً در شاهرود ۳.۵ میلیمتر باران باریده که در سال گذشته و همین بازه زمانی این شاخص صفر بود و همین بارش سبب شد تا میانگین بلند مدت دوره مشابه سال قبل در شهرستان ۱.۲ میلیمتر بیشتر شود.

مصطفوی همچنین با بیان اینکه میانگین بلند مدت سال زراعی شهرستان سمنان ۱۲۵.۳ میلیمتر، شاهرود ۱۴۸.۷ میلیمتر، دامغان ۱۰۶ میلیمتر، گرمسار ۱۱۴.۴ میلیمتر، بیارجمند ۱۲۰.۴ میلیمتر است، گفت: بارش‌های اخیر میانگین ۱۲۸.۸ میلیمتری سال زراعی شهرستان میامی را ۱.۳ میلیمتر افزایش داد و امیدواریم که شاهد تداوم این روند بارشی در استان سمنان باشیم.

وی همچنین با بیان اینکه بیشترین میزان بارش‌ها در ۴۸ ساعت منتهی به ابتدای شنبه متعلق به شرق استان و شهرستان‌های شاهرود و میامی بوده است، تاکید کرد: از شب گذشته سامانه کم فشار بارشی از استان سمنان خارج و جو اغلب نقاط استان امروز آرام گزارش شده است.

افزایش دمای هوا

مدیرکل هواشناسی استان سمنان از وزش باد شدید به خصوص در غرب و مرکز استان به عنوان تنها پدیده قابل ذکر هواشناسی امروز شنبه یاد کرد و گفت: بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان سمنان ۳۱ و ۲۰ درجه بالای صفر خواهد بود که از امروز روند صعودی دمای هوا را در سمنان شاهد خواهیم بود.

هواشناسی استان سمنان اعلام کرده که بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود برای امروز شنبه ۲۶ و ۱۶ درجه بالای صفر است و روند افزایش دما در این شهرستان از امروز کم کم آغاز می‌شود همچنین برای شاهرود طی ۲۴ ساعت پیش رو پدیده خاص جوی به جز وزش باد، پیش بینی نمی‌شود در مقابل اما دامغانی‌ها باید منتظر وزش بادهای شدید به خصوص در ساعات عصر باشند.

بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز دیار صد دروازه برای امروز ۲۹ و ۱۸ درجه بالای صفر اعلام شده است گرمسار امروز هم گرم‌ترین نقطه استان سمنان است بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان برای امروز ۳۲ و ۲۲ درجه بالای صفر خواهد بود همچنین آسمان صاف است.

بارش سنگین در کالپوش میامی

مهدیشهری ها هوای خنک‌تری را تجربه می‌کنند بیشینه و کمینه دمای هوا برای این شهرستان زیبای گردشگری امروز شنبه ۲۷ و ۱۷ درجه بالای صفر اعلام شده است از سوی دیگر پدیده خاص جوی در این شهرستان مشاهده نمی‌شود و از فردا کم کم به میزان دمای هوا نیز افزوده خواهد شد تا جایی که کم کم بیشینه و کمینه دمای هوا در این نقطه همیشه خنک استان سمنان به ۲۸ و ۱۹ درجه بالای صفر هم خواهد رسید.

دمای هوای میامی هم اکنون ۲۵ درجه بالای صفر است و بعد یکی دو روز بارانی و رگباری شدید و خنک شدن هوا، از امروز آرامش به آسمان این شهرستان شرق نشین باز گشته است بیشینه و کمینه دمای هوای میامی برای امروز ۲۹ و ۱۹ دجه بالای صفر اعلام شده است از سوی دیگر درکالپوش هم بیشینه و کمینه دمای هوای ۲۶ و ۱۴ درجه بالای صفر اعلام شده است اما از فردا قدری به میزان دمای هوا در این بخش افزوده می‌شود.

از روز چهارشنبه هفته جاری در بخش کالپوش شهرستان میامی به یکباره معادلات عوض شده و سامانه سنگین بارشی و برودتی مهمان مردم این منطقه می‌شود پیش بینی می‌شود روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شاهد بارش‌های سنگین باران و حتی برف در کالپوش و بخش رضوان شهرستان میامی باشیم. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده که از روز چهارشنبه در شهرستان میامی هشدار نارنجی هواشناسی، به صدا در خواهد آمد.