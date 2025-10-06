به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بررسی نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری سازمان هواشناسی، امروز دوشنبه ۱۴ مهرماه، استان یزد تحت‌تأثیر جوی پایدار قرار دارد و آسمان در اغلب مناطق صاف تا کمی ابری بوده و وزش باد ملایم در برخی نقاط دور از انتظار نیست.

بر همین اساس تا صبح سه‌شنبه، جو استان همچنان پایدار خواهد بود به‌نحوی‌که در مناطق شمالی استان (اردکان و میبد) آسمان صاف همراه با وزش باد خفیف، در مناطق جنوبی (مهریز و خاتم) آسمان صاف و شب‌های نسبتاً خنک، در مناطق شرق (بافق) هوای گرم و خشک، در مناطق غربی آسمان صاف با احتمال افزایش جزئی ابر و در مرکز استان (شهر یزد) هوای معتدل با دمای متغیر بین ۲۷ تا ۳۲ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

باتوجه‌به افزایش محسوس دما در برخی نقاط استان، به شهروندان توصیه می‌شود از قرارگرفتن در معرض نور مستقیم خورشید در ساعات اوج گرما خودداری کرده و مصرف آب را افزایش دهند و همچنین کشاورزان و باغداران در مناطق سردتر مانند تفت و مهریز، نسبت به محافظت از محصولات حساس به نوسانات دمایی اقدام کنند.