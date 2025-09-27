  1. استانها
اصغریان خبرداد؛رشد ۶ درصدی اهدای خون در استان خراسان رضوی

مشهد- مدیرکل انتقال خون استان خراسان رضوی از رشد ۶ درصدی در اهدای خون در نیمه اول سال در استان خراسان رضوی و حضور قهرمانانه مردم در کمک به بیماران نیازمند به خون خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اصغریان از رشد قابل توجه شاخص‌های اهدای خون در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

مدیرکل انتقال خون استان خراسان رضوی از افزایش ۵.۹۷ درصدی اهدای خون کل در نیمه اول سال خبر داد و افزود: تعداد واحدهای خون اهدایی از ۸۵,۵۱۱ واحد در شش ماهه نخست ۱۴۰۳ به ۹۰,۶۲۲ واحد در سال جاری رسیده است.

وی همچنین از رشد چشمگیر ۱۳.۶۹ درصدی در اهدای خون توسط بانوان استان خبر داد و گفت: مشارکت بانوان از ۴,۹۲۰ واحد به ۵,۵۹۴ واحد افزایش یافته است.

اصغریان همچنین با اعلام افزایش ۳.۶۱ درصدی اهداکنندگان بار اول در شش ماهه اول سال افزود: تعداد اهداکنندگان جدید نیز از ۱۸,۱۴۲ نفر به ۱۸,۷۹۸ نفر رشد داشته است.

مدیرکل انتقال خون استان خراسان رضوی در ادامه با قدردانی از تمامی اهداکنندگان ایثارگر، این مشارکت ارزشمند را عاملی برای نجات زندگی بسیاری از هموطنان و تضمین سلامت جامعه دانست.

