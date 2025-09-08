  1. استانها
کاهش ذخایر خونی در خراسان رضوی؛ نیاز فوری به اهداکنندگان

مشهد - مدیر روابط عمومی انتقال خون خراسان رضوی از کاهش شدید ذخایر خونی خراسان رضوی خبر داد و از عموم مردم، به ویژه مجاوران و زائران بارگاه حضرت رضا (ع)، برای اهدای خون دعوت کرد.

مصطفی مهدوی ارفع در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش شدید ذخایر خونی استان خبر داد و از عموم مردم، به ویژه مجاوران و زائران بارگاه حضرت رضا (ع)، برای اهدای خون دعوت کرد.

مدیر روابط عمومی انتقال خون خراسان رضوی بیان کرد: نیاز فوری به گروه‌های خونی O منفی، A مثبت و منفی و AB مثبتاست و ادامه روند فعلی، تأمین خون مورد نیاز بیماران و مراکز درمانی را در روزهای آینده دچار مشکل خواهد کرد.

وی گفت: با کاهش مراجعات، از همه واجدین شرایط برای اهدای خون درخواست کمک شده است. به داوطلبانی که به دلیل کمبود امکانات با انتظار روبه‌رو می‌شوند نیز توصیه شده با تکمیل فرم «نذر خون» در پایگاه‌ها، در نوبت‌های بعدی به خارج از صف خون اهدا کنند.

