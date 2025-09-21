زنگ خطر ذخایر خون در مشهد؛ نیاز فوری به ۲ گروه خونی

به گزارش خبرنگار مهر، ذخایر خونی استان خراسان رضوی و مشهد به‌ویژه گروه‌های A مثبت و منفی و AB مثبت به‌شدت رو به کاهش است و تمامی پایگاه‌های اهدای خون فعال شده‌اند.

اداره کل انتقال خون خراسان رضوی که پشتیبان ۶۴ مرکز بهداشتی و درمانی در استان است، طی روزهای اخیر با کاهش شدید مراجعات اهداکنندگان مواجه شده و اکنون برای تأمین نیاز مبرم بیمارستان‌ها به خون و فرآورده‌های خونی سالم، خواستار حضور گسترده مردم ایثارگر شده است.

خون سالم نیاز ضروری تمام بیماران به‌ویژه مصدومان حوادث ترافیکی، مادران باردار و بیماران تالاسمی، هموفیلی و سرطانی است.

افراد مؤمن، خیر و نوع‌دوست در چنین شرایطی نباید بیماران و نیازمندان به خون را تنها بگذارند، بلکه با مراجعه به مراکز انتقال خون، نقش مؤثری در رفع نیاز بیماران ایفا کنند.