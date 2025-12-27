  1. استانها
سلیمی: اهدای خون باید به فرهنگ عمومی بانوان تبدیل شود

مشهد- عضو شورای شهر مشهد بر ضرورت فرهنگ‌سازی اهدای خون میان بانوان به‌ویژه مادران در فصل زمستان تأکید کرد و گفت: اهدای خون باید به فرهنگ عمومی بانوان تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه سلیمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بر ضرورت فرهنگ‌سازی اهدای خون میان بانوان به‌ویژه مادران در فصل زمستان تأکید کرد و از نقش گروه‌های مردمی در دعوت بانوان به این اقدام انسان‌دوستانه قدردانی کرد.

عضو شورای شهر مشهد گفت: اهدای خون باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود، به‌ویژه برای مادران و بانوانی که در فصل زمستان با شرایط خاص مانند زایمان یا بیماری مواجه هستند. تأمین خون مورد نیاز این گروه‌ها می‌تواند نقش مهمی در حفظ سلامت آنان ایفا کند.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت بانوان در این عرصه افزود: لازم است فرهنگ اهدای خون در بین خانم‌ها گسترش پیدا کند تا علاوه بر کمک به بیماران، بانوان نیز سهم مؤثری در این اقدام خیر داشته باشند.

سلیمی ضمن قدردانی از «گروه آرایشگران خدامحور صیانه» که امروز جمع قابل توجهی از بانوان را برای اهدای خون به مرکز انتقال خون دعوت کرده بود، گفت: این‌گونه حرکت‌های مردمی می‌تواند الگویی برای سایر گروه‌ها باشد و راه را برای نهادینه‌شدن فرهنگ اهدای خون هموار کند.

