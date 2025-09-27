به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی عصر شنبه در آئین تجلیل از خانواده شهدای مهندس جنگ ۱۲ روزه و رزمندگان مهندس اظهار کرد: برای ایستادن ایران در نقطه فعلی زحمات زیادی کشیده شده و بسیاری از مردم در هر شغل و لباس جانفشانی و از خودگذشتگی کردند.

وی با اشاره به اینکه به بار نشستن انقلاب مردم ایران و دفاع مقدس هشت ساله و ۱۲ روزه به این دلیل است که معادلات و مناسبات و محاسبات ما از جنس دیگری بود، یادآور شد: ما دفاع مقدسی را پشت سر گذاشتیم که امکانات اولیه از جمله سیم خاردار نداشتیم اما روحیه انقلابی کشور را به پیروزی رساند.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با بیان اینکه در دفاع مقدس هشت ساله پیرزن، دختر یتیم، مردم شهری و روستایی و پیر و جوان، همه خود را در دفاع از کشور سهیم می‌دانستند، خاطرنشان کرد: همه مردم و قشرها با هر دارایی در ساختن ایران قوی مؤثر هستند.

وی ادامه داد: متأسفانه نوع حکمرانی ما به سمت و سویی رفت که نتوانستیم برای همه اقشار این موضوع را تبیین کنیم که همه سوار بر یک کشتی هستیم و در ایران قوی سهیم بوده و همه باید ایفای نقش کنیم.

حجت‌الاسلام حسینی عنوان کرد: اگر روزی حکومت ما به نقطه‌ای رسید که بگوییم مردم در خانه‌هایتان بنشینید و در کشور طبقه‌ای هست که خودشان تصمیم می‌گیرند، خودشان قانونگذاری می‌کنند و خود نیز بهره‌مند می‌شوند آن روز نمی‌توانیم ادعا کنیم بر باور هشت سال دفاع مقدس هستیم

وی نخبگان و فرهیختگان را در ساختن کشور مؤثر دانست و گفت: اگر نقش مردم را در پیشرفت و توسعه انکار نکنیم، تجربه شیرین جهاد سازندگی، نهضت سوادآموزی و همه بنیادهای مردمی که امام خمینی (ره) پایه‌گذاری کرد، احیا می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان تصریح کرد: به دلیل ایجاد تفاوت‌های فکری نتوانستیم از برخی از بنیادها استفاده درست کرده و به نقطه مطلوب برسیم در حالی که امام (ره) بر اساس باروهای توحیدی نظامی را پایه‌گذاری کرد که بعدها خواستیم با اقتباس از شرق و غرب ان را ادامه دهیم.

وی با بیان اینکه ابتکار امام خمینی (ره) این نبود که بنیاد مسکن، بسیج، جهادسازندگی و نهضت سوادآموزی بر اساس فلان ساختار و نمونه در فلان کشور شرقی و غربی باشد، افزود: الگوهایی که امام ارائه داد، سبب مطالعه و کنکاش شرق و غرب در مورد آن شد که مردم ایران چگونه نتوانستند با دست خالی رژیم تا دندان مسلح بعثی را بیرون کنند.

حجت‌الاسلام حسینی خاطرنشان کرد: رهبر حکیم و فرزانه انقلاب همه تلاش خود را به کار گرفتند که از آن باور صیانت و حفاظت کنند اما نمی‌توانیم انکار کنیم که برخی از باورهای التقاطی حرکت در این مسیر را کند کرد.

وی با اشاره به اینکه تهرانی مقدم‌ها، احمدی‌روشن‌ها و شهریاری‌ها با ایمان و اعتقاد راسخ زمینه‌های پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف را پدید آوردند، اظهار کرد: اگر همین اعتقاد را در همه عرصه‌های زیرساختی، فناوری، علمی، فرهنگی و اجتماعی به کار می‌گرفتیم، خود را در نقاط بالاتری مشاهده می‌کردیم.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان تأکید کرد: باید با اعتقاداتی که مبتنی بر باور انقلابی است مسیر کشور را پیش ببریم و در همه عرصه‌ها روحیه جهادی و مقاومت را داشته باشیم و کارها را مردم‌بنیان انجام دهیم.

وی افزود: زمینه سازی برای ایران قوی از نقاط مختلف کشور از جمله زنجان آغاز می‌شود و باید ما نیز سهم خود را ادا کنیم.