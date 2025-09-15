طرح آبرسانی به چند روستای منطقه«اوریاد»پس ازچهار سال ناتمام مانده است

مجید قنبری، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کمبود آب شرب مهم‌ترین مشکل اهالی این روستا و روستاهای اطراف است، اظهار کرد: نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ سال است که ساکنان منطقه با معضل کم‌آبی روبه‌رو هستند و با وجود آغاز چند طرح، هنوز هیچکدام به طور کامل به بهره‌برداری نرسیده است.

وی با اشاره به ورود بنیاد علوی برای اجرای طرح‌های عمرانی در روستای پری و چند روستای اطراف افزود: متأسفانه بسیاری از این طرح‌ها نیمه‌تمام مانده و به بهره‌برداری نرسیده‌اند.

قنبری با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ و با پیگیری‌های شرکت آب و فاضلاب استان زنجان عملیات اصلاح شبکه آبرسانی آغاز شد، تصریح کرد: در قالب این طرح ۱۱ کیلومتر از خطوط داخل روستا تعویض و بیش از ۱۰۳ کیلومتر خط انتقال بیرون از روستا اجرا شد، اما پس از گذشت چهار سال هنوز پروژه به پایان نرسیده است.

رئیس شورای اسلامی پری ادامه داد: اگرچه از نظر هزینه‌کرد و حمایت مالی عملکرد مناسبی صورت گرفته، اما مردم از طولانی شدن اجرای طرح ناراضی هستند، چرا که گاه یک روز کامل آب قطع می‌شود و در بسیاری از مواقع، به‌ویژه در تابستان، آب تنها پنج تا ۱۰ دقیقه در اختیار اهالی قرار دارد.

وی با بیان اینکه مشکل کم‌آبی در فصول پاییز و زمستان نیز در برخی از روستاهای اطراف ادامه دارد، گفت: اگر چند اکیپ فنی تنها دو تا سه روز برای تکمیل پروژه در منطقه مستقر شوند، مشکل آب شرب مردم برای همیشه برطرف خواهد شد.

قنبری خاطرنشان کرد: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان تاکنون پیگیر بوده، اما پیگیری‌های فردی کافی نیست و لازم است مسئولان شهرستانی و استانی نیز به‌طور جدی ورود کنند. متأسفانه ضعف پیمانکاران و حتی برخی کارمندان موجب شده روند اجرای طرح کند باشد.

وی تصریح کرد: با وجود اینکه بسیج سازندگی در این حوزه ورود داشته‌اند، هنوز پروژه به سرانجام نرسیده و مشکلات مردم ادامه دارد.

رئیس شورای اسلامی پری با تأکید بر اینکه کمبود زیرساخت‌های حیاتی از جمله آب شرب موجب مهاجرت و کاهش جمعیت در این منطقه شده است، افزود: مردم همچنان امیدوارند با همت و عزم جدی مسئولان، این طرح حیاتی هرچه سریع‌تر تکمیل شود.