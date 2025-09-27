  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۵

بیمارستان‌های دولتی ۴۲ همت به صنعت دارو بدهکارند

بیمارستان‌های دولتی ۴۲ همت به صنعت دارو بدهکارند

نایب رئیس اول سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: بیمارستان‌های دولتی ۴۲ همت به صنعت دارو بدهکارند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی خیرآبادی، در پنل «بررسی چالش‌های مالی و سرمایه‌گذاری و ارائه راهکارهای مؤثر تأمین مالی در زنجیره تأمین دارو»، اظهار داشت: دارو تنها کالایی است که نسیه فروخته می‌شود و از سرانجام آن خبر نداریم.

وی با عنوان این مطلب که بیمارستان‌های دولتی ۴۲ همت به صنعت بدهکارند، افزود: اوراق‌هایی که صادر می‌شود، هیچ هماهنگی با سایر ادارات صورت نمی‌گیرد.

خیرآبادی ادامه داد: هفته گذشته اتاق مبادله دو میلیون دلار ارز را برگشت داده است.

وی افزود: الان پرونده‌های ما حدود ۴ ماه است به مبلغ ۴۲۰ میلیون دلار در نیکو مانده است.

نایب رئیس اول سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، با عنوان این مطلب که بانک‌ها گریه ما را درآورده اند، گفت: مشکل بخش خصوصی با دولت است.

کد خبر 6603161
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها