به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی خیرآبادی، در پنل «بررسی چالشهای مالی و سرمایهگذاری و ارائه راهکارهای مؤثر تأمین مالی در زنجیره تأمین دارو»، اظهار داشت: دارو تنها کالایی است که نسیه فروخته میشود و از سرانجام آن خبر نداریم.
وی با عنوان این مطلب که بیمارستانهای دولتی ۴۲ همت به صنعت بدهکارند، افزود: اوراقهایی که صادر میشود، هیچ هماهنگی با سایر ادارات صورت نمیگیرد.
خیرآبادی ادامه داد: هفته گذشته اتاق مبادله دو میلیون دلار ارز را برگشت داده است.
وی افزود: الان پروندههای ما حدود ۴ ماه است به مبلغ ۴۲۰ میلیون دلار در نیکو مانده است.
نایب رئیس اول سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، با عنوان این مطلب که بانکها گریه ما را درآورده اند، گفت: مشکل بخش خصوصی با دولت است.
