به گزارش خبرنگار مهر، اشتیاق و علاقه به مصرف مکملها در کشور، باعث بروز بی نظمی در حوزه این محصولات شده است. به طوری که در بحث قیمتها و مکانهای توزیع و عرضه مکملها، با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم که منجر به رشد بی رویه قیمتها و واردات قاچاق این محصولات به کشور شده است.
محمد ناصری دبیر سندیکای تولیدکنندگان مکملهای رژیمی غذایی ایران، با اشاره به وجود ۳۰۰ شرکت تولید کننده مکمل در کشور، گفت: واقعیت این است که شاید جایگاه مکمل آنچه که در حال حاضر هست، نباشد.
وی افزود: مسائل کنترل و کیفیت در حوزه تولید مکمل، باید در بازار صورت بگیرد که این مهم، بر عهده وزارت بهداشت است.
ناصری ادامه داد: در بحث قیمت مکمل، اجازه ندادیم مثل دارو قیمتگذاری شود که البته نمیدانیم، خوب شد یا بد. اما، هر شرک تولید کننده مکمل که نتواند ضوابط را پاس کند، در بازار نخواهد ماند و سندیکا هم از این موضوع حمایت میکند.
شهرام شعیبی مدیر کل فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو: قیمت گذاری مکملها را تقریباً آزاد گذاشتهایم، اما واقعاً بی نظم هستند.
وی افزود: باید مسیری ایجاد شود که قیمت مکملها نظم داشته باشد، چرا یک محصول مکمل که ۳.۵ میلیون تومان قیمت دارد، درخواست کند به ۵ میلیون افرایش یابد.
مدیرکل فرآرودههای طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو اضافه کرد: مشکلی که در اداره مکملها داریم، باشگاههای ورزشی و عطاریها هستند. زیرا، تکلیف نظارت بر این مکانها هنوز مشخص نیست.
وی با عنوان این مطلب که واردات مکملها از مناطق آزاد تحت کنترل است، در عین حال از وجود اما مکملهای قاچاق در بازار کشور خبر داد.
