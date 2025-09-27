حذف گزینه «قاچاق» از مولفه های اصلی کمبود دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، همایون سامه یح نجف آبادی، ضمن رد ادعای مدیرکل نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو مبنی بر اینکه تجویز غیرمنطقی دارو، مصرف غیرضروری و تقاضای القایی از سوی برخی ذی نفعان از عوامل اصلی کمبود دارو و نارضایتی عمومی در کشور است، گفت: اگر تجویز غیرمنطقی دارو هم وجود داشته باشد در موارد بسیار محدود در مورد مکمل‌ها است نه داروهای حیاتی و اصلی که با کمبود روبرو هستند.

وی افزود: داروهایی که نقش مستقیم در درمان بیماران دارند، معمولاً خارج از این فضا قرار دارند بنابراین این ادعا اساساً درست نیست و به نوعی فرافکنی برای توجیه مشکلات است.

سامه یح با تأکید بر اینکه کمبود دارو در کشور ریشه در عوامل اقتصادی، تحریمی و ارزی دارد، تصریح کرد: وضعیت کمبود دارو مانند سال گذشته و ناشی از مشکلات نقدینگی، تأمین مواد اولیه از خارج کشور و اختلال در زنجیره تأمین است و این مشکلات ساختاری هستند و صرفاً با اظهارنظرهای کلی قابل حل نیستند.

وی با اشاره به جلسات برگزارشده با وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، گفت: ما در مجلس به‌طور مداوم جلساتی با مسئولان وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و فعالان صنعت دارو برگزار کرده‌ایم و پیگیری‌های زیادی هم انجام شده، اما بسیاری از مشکلات خارج از حیطه مستقیم مجلس است و وقتی اقتصاد کشور دچار بحران است و تحریم‌ها پابرجاست، طبیعی است که دارو هم تحت تأثیر قرار گیرد.

سامه یح با اشاره به اینکه قاچاق دارو در سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است، یادآور شد: برخلاف گذشته، آمار قاچاق دارو بسیار پایین آمده و دیگر نمی‌توان آن را از عوامل اصلی کمبود دانست.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط اقتصادی، رفع تحریم‌ها و مدیریت دقیق‌تر منابع، کمبودهای دارویی در کشور کاهش یابد و افزود: امیدواریم با تلاش دولت و مجلس و البته با حمایت‌های بین‌المللی، شرایط به سمتی برود که بیماران در کشور دغدغه‌ای بابت دسترسی به دارو نداشته باشند.