  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۵ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۴

حذف گزینه «قاچاق» از مولفه های اصلی کمبود دارو

حذف گزینه «قاچاق» از مولفه های اصلی کمبود دارو

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، معتقد است؛ گزینه قاچاق از مولفه های اصلی کمبود دارو در کشور حذف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، همایون سامه یح نجف آبادی، ضمن رد ادعای مدیرکل نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو مبنی بر اینکه تجویز غیرمنطقی دارو، مصرف غیرضروری و تقاضای القایی از سوی برخی ذی نفعان از عوامل اصلی کمبود دارو و نارضایتی عمومی در کشور است، گفت: اگر تجویز غیرمنطقی دارو هم وجود داشته باشد در موارد بسیار محدود در مورد مکمل‌ها است نه داروهای حیاتی و اصلی که با کمبود روبرو هستند.

وی افزود: داروهایی که نقش مستقیم در درمان بیماران دارند، معمولاً خارج از این فضا قرار دارند بنابراین این ادعا اساساً درست نیست و به نوعی فرافکنی برای توجیه مشکلات است.

سامه یح با تأکید بر اینکه کمبود دارو در کشور ریشه در عوامل اقتصادی، تحریمی و ارزی دارد، تصریح کرد: وضعیت کمبود دارو مانند سال گذشته و ناشی از مشکلات نقدینگی، تأمین مواد اولیه از خارج کشور و اختلال در زنجیره تأمین است و این مشکلات ساختاری هستند و صرفاً با اظهارنظرهای کلی قابل حل نیستند.

وی با اشاره به جلسات برگزارشده با وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، گفت: ما در مجلس به‌طور مداوم جلساتی با مسئولان وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و فعالان صنعت دارو برگزار کرده‌ایم و پیگیری‌های زیادی هم انجام شده، اما بسیاری از مشکلات خارج از حیطه مستقیم مجلس است و وقتی اقتصاد کشور دچار بحران است و تحریم‌ها پابرجاست، طبیعی است که دارو هم تحت تأثیر قرار گیرد.

سامه یح با اشاره به اینکه قاچاق دارو در سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است، یادآور شد: برخلاف گذشته، آمار قاچاق دارو بسیار پایین آمده و دیگر نمی‌توان آن را از عوامل اصلی کمبود دانست.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط اقتصادی، رفع تحریم‌ها و مدیریت دقیق‌تر منابع، کمبودهای دارویی در کشور کاهش یابد و افزود: امیدواریم با تلاش دولت و مجلس و البته با حمایت‌های بین‌المللی، شرایط به سمتی برود که بیماران در کشور دغدغه‌ای بابت دسترسی به دارو نداشته باشند.

کد خبر 6602893
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها