عملیات آبرسانی به سایت مسکن جوانی جمعیت هرات آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کاظم میرحسینی از آغاز عملیات زیرساختی آبرسانی به پروژه مسکن جوانی جمعیت در شهرستان هرات خبر داد و گفت: این پروژه به‌عنوان یکی از طرح‌های اولویت‌دار در حوزه توسعه شهری و حمایت از سیاست‌های جوانی جمعیت، تأمین آب شرب پایدار برای ۱۰۰ واحد مسکونی ویلایی را هدف‌گذاری کرده است.

مدیر امور آبفای شهرستان خاتم افزود: عملیات اجرایی این طرح از اواخر شهریورماه آغاز شده و شامل اجرای یک‌هزار و ۵۶۰ متر شبکه توزیع و خطوط اصلی در قطرهای ۶۳، ۹۰ و ۲۰۰ میلی‌متر و ۶ حوضچه است.

به گفته میرحسینی، اعتبار موردنیاز اجرای زیرساخت‌های آبرسانی این سایت بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال است که از محل بودجه‌های عمرانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد تأمین شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه پروژه مسکن جوانی جمعیت هرات یکی از نمونه‌های بارز هم‌افزایی دستگاه‌های خدمات‌رسان برای تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت است، خاطرنشان کرد: با تکمیل اجرای شبکه توزیع آب در این طرح، بستر مناسبی برای توسعه در سکونتگاه‌های جدید و ایجاد آرامش خاطر برای خانواده‌های جوان فراهم خواهد کرد.

مدیر امور آبفای شهرستان خاتم در پایان گفت: اجرای این پروژه می‌تواند به‌عنوان الگویی موفق در زمینه زیرساخت‌های شهری مورداستفاده قرار گیرد و نشان‌دهنده عزم شرکت آبفا در حمایت از طرح‌های جمعیتی و ارتقای کیفیت زندگی مردم باشد.