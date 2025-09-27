استاندار اصفهان:مسئولان برای عبور مردم ازشرایط سخت اقتصادی برنامه دهند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد پیش از ظهر شنبه در مراسم ویژه صبحگاهی و رونمایی از یادمان هشت شهید استانداری که به مناسبت هفته دفاع مقدس در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در هفته دفاع مقدس بر خود فرض می دانم تا بار دیگر از حماسه سازان بزرگ این مرز و بوم، که جان بر کف گرفتند تا ایران عزیز ما سربلند و آزاد بماند، یاد کنم.

وی افزود: دفاع مقدس، درس ایستادگی و وفاداری و درس مردان و زنانی بود که در سخت‌ترین شرایط، شرافتمندانه‌ترین داستان‌های مقاومت را رقم زدند و در این میان، نقش برجسته همشهریان عزیز ارمنی اصفهان، فصل درخشانی از این کتاب بی نظیر است، آنان به بهترین شکل ممکن، وفاداری به این خاک و میهن را معنا و ثابت کردند که دفاع از ایران، فراتر از هر قومیت و مذهبی، یک تکلیف ملی و یک افتخار بزرگ است و یاد و خاطره جانبازی‌ها و فداکاری‌های این عزیزان همیشه در یادمان خواهد ماند.

استاندار اصفهان تصریح کرد: چه زیبا نقل قول یاد کرده‌اند از رزمندگان، شهدا و سرداران رشیدی که زیر بدتر ترین شکنجه‌ها"سرشان رفت، اما قولشان نرفت" و این جمله، عصاره تمام فرهنگ دفاع مقدس و نماد پایبندی به عهد و پیمان تا پای جان است و آنان با ایثار خون پاکشان، درس وفاداری و مقاومت را برای همیشه در تاریخ این کشور جاودانه کردند.

وی ادامه داد: امروز وظیفه ما، پاسداشت این میراث گرانبها و تداوم راه آنان با کار و تلاش برای آبادانی و عزت ایران اسلامی است.

جمالی‌نژاد با بیان خاطره‌ای از ایثارگری‌های دوران جنگ، گفت: دوران امروز، ادامۀ همان دوران دفاع مقدس اما با «رویکرد جدید» است و ما در دورۀ «آتش‌بس» به سر می‌بریم؛ به این معنی که اگرچه جنگ به شکل سنتی نمود ندارد، اما ابعاد و اثرات مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی آن ادامه دارد.

استاندار اصفهان با اشاره به آخرین تحولات منطقه، افزود: دشمن پنجه‌هایش را برای ناامن کردن کشور تیز کرده و در حال برنامه‌ریزی است که باید همواره هوشیار و با تدبیر عمل کرد.

وی رضایت و دغدغۀ معیشت مردم را بسیار مهم خواند و خطاب به مسئولان گفت: نباید دغدغۀ مردم را فراموش کنیم. باید رنج آنان را بکشیم و برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی آنان تمام‌قد بایستیم و قطعاً مدیریت واقعی، کار کردن در شرایط خشکسالی، کمبود اعتبار و تحریم است.

جمالی‌نژاد در پایان با تشکر از همکاری کارمندان استانداری، اظهار کرد: همان‌گونه که مردم و مسئولان در دوران انقلاب و دفاع مقدس جان‌فشانی کردند، امروز نیز باید دست به دست هم دهیم تا از این پیچ پرابهام و سخت پیش رو عبور کنیم و یقین دارم با عزم و همت همۀ شما عزیزان، موفق خواهیم شد.

گفتنی است تمثال هشت شهید دوران دفاع مقدس استانداری و فرمانداری‌های استان با حضور خانواده شهدا رونمایی شد.