فرماندار گناوه: گردشگری از ارکان توسعه شهرستان است

به گزارش خبرنگار مهر دانیال اسفندیاری صبح شنبه در بازدید از هتلهای سطح شهر گناوه به مناسبت هفته گردشگری اظهار کرد: صنعت گردشگری به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار، نقشی مهم در ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی، تقویت تعاملات فرهنگی و معرفی هویت اصیل ایران اسلامی دارد.
فرماندار گناوه افزود: باتوجه به اینکه شهرستان نیز با پیشینه تاریخی، آثار و جاذبههای بی نظیر از جمله دریا و بازار تجاری، مقصدی مهم برای گردشگران در طول سال بشمار میآید، باید با برنامه ریزی و استفاده مناسب از ظرفیتها و پتانسیلهای موجود به نتایج مطلوبی در بحث توسعه این صنعت دست پیدا کنیم.
اسفندیاری از رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گناوه خواست نگاه ویژه ای به گردشگری به عنوان ارکان توسعه و همچنین رفع مسایل و مشکلات هتلداران داشته باشد.
وی با تبریک هفته گردشگری، از تلاشها و خدمات فعالان عرصه گردشگری، سرمایهگذاران و همه کسانی که در مسیر اعتلای این صنعت گام برمیدارند قدردانی کرد.
فرماندار گناوه خاطرنشان کرد: امیدوارم با همافزایی و برنامهریزی دقیق، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر صنعت گردشگری در شهرستان باشیم.
