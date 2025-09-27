رصد ایمنی باراندازهای تهران؛ راهی برای بهبود خدمات به شهروندان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران در صد و هفدهمین جلسه کمیته ایمنی و مدیریت بحران شهر تهران با محوریت منطقه ۱۶ تهران شهر تهران اظهار کرد: بیش از ۱۸۰ هزار شهید در دفاع مقدس تقدیم انقلاب شده است؛ در قبال مردمی که اینگونه پای آرمان‌های کشورشان ایستادند، وظیفه‌مان این است که رهرو آن‌ها و در خدمت مردم باشیم.

وی ادامه داد: در گفتمان‌ها «نمی‌شود و نمی‌توانیم» سم مهلکی است؛ هر چقدر که می‌توانیم باید روی دارایی و توانمندی‌های خودمان حساب کنیم؛ مدیریت شهری ثابت کرده است که می‌توانیم اقدامات خوبی انجام دهیم. در سخت‌ترین تحریم‌ها توانستیم بیش از ۵۰ درصد از واگن‌های مترو را داخلی سازی کنیم؛ باید به توانمندی ایرانیان اعتماد کنیم.

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران با بیان این‌که «باید عقب ماندگی‌های حوزه ایمنی را با همین توانمندی‌ها جبران کنیم»، تصریح کرد: در آتش نشانی رویکرد پیشگیری تقویت شد و با حداقل توجهی که صورت گرفت کاهش آمار میانگین حریق درون ساختمانی اتفاق افتاد.

وی اضافه کرد: موضوع آموزش دیگر مساله مهم ایمنی است؛ هرچه رویکرد آموزشی را تقویت کنیم، کاهش حریق خواهیم داشت‌. باید ابتدا آموزش‌های لازم به مردم صورت بگیرد و بعد به سمت شهروند متعالی برویم.

بابایی ادامه داد: حریق ساختمان پلاسکو باعث شد بهترین آتش نشانان را از دست دهیم و مشابه همان اتفاق را هفته گذشته در ساختمان آلومینیوم داشتیم؛ پیش از این به دلیل فشار شهرداری کار ایمن سازی شروع و سیستم اعلام حریق فعال شده بود و آتش نشان مستقر در ساختمان حضور داشت؛ اقدامات انجام شده موجب شد ساختمان از وضعیت بحرانی به پر خطر برسد و این اقدامات به دلیل توجه به پیشگیری است. اگر ساختمان‌های پر خطر را از این شرایط خارج کنیم، کاهش حادثه رخ خواهد داد.

وی با اشاره به وضعیت باراندازهای شهر تهران گفت: به صورت ویژه ایمنی باراندازها مورد رصد قرار بگیرد؛ می‌توان از طریق باراندازها درآمدزایی ایجاد کرد یا با ایمنی آن‌ها خدمات رسانی بهتری به شهروندان ارائه داد. همچنین در حوزه عمرانی باید در نقاط سیل خیز مناطق اقدامات پیشگیرانه به صورت جدی پیگیری شود و در دستور کار قرار بگیرد.

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر در پایان خاطرنشان کرد: ۱۲۹ ساختمان بحرانی در ابتدای دوره ششم مدیریت شهری، امروز به ۵۶ ساختمان رسیده است و برنامه‌مان این است که تعداد ساختمان‌های بحرانی را به صفر برسانیم؛ آمار حریق ارتباط مستقیم با ساختمان‌های ناایمن دارد و توجه به این مساله حائز اهمیت است.